Phil Foden est ” câblé de la même manière que Wayne Rooney ” alors que l’ancien bras droit de Pep Guardiola dit que la starlette de Man City ” ne devient pas nerveuse ” et fait une comparaison avec les légendes de Barcelone

Nous savons tous à quel point Phil Foden est un joueur talentueux, mais son attribut le plus impressionnant est sa détermination à être le meilleur chaque jour.

C’est selon Joleon Lescott, qui dit que le désespoir de la star de Manchester City pour réussir lui rappelle Wayne Rooney.

Foden est devenu un joueur clé pour City cette saison, marquant 16 buts dans toutes les compétitions

L’ancien défenseur de City Lescott a travaillé avec Foden lors de son travail d’entraîneur avec les moins de 21 ans d’Angleterre en 2019 et il ne fait aucun doute qu’il n’aura aucun regret lorsqu’il reviendra sur sa carrière.

“J’ai vu pendant un certain temps en raison du système que c’était quelqu’un dont vous êtes informé, vous connaissez son talent”, a déclaré Lescott à talkSPORT.com.

« Ses capacités sont faciles à voir, mais après avoir travaillé avec lui, j’ai réalisé à quel point il est déterminé à être le meilleur chaque jour.

«Ce n’est pas quelque chose qui est donné à tous les joueurs. Beaucoup de joueurs ont beaucoup de talent ou ont de bonnes qualités physiques.

« Je dirais que seul Wayne Rooney a été câblé de la même manière.

« C’est pourquoi il sera le meilleur possible. Il n’aura aucun regret.

Rooney a été un grand compétiteur tout au long de sa carrière et Foden a la même détermination acharnée que lui, estime Lescott

Foden peut entrer dans l’histoire samedi soir alors que City cherche à devenir le roi d’Europe pour la première fois en affrontant Chelsea en finale de la Ligue des champions, EN DIRECT sur talkSPORT.

Le joueur de 21 ans a certainement le soutien de son manager Pep Guardiola, qui l’a un jour qualifié de jeune joueur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné.

L’ancien assistant de Guardiola, Domenec Torrent, son bras droit pendant dix ans, à Barcelone, au Bayern Munich et à Man City, a révélé comment Foden avait immédiatement impressionné le patron de City.

“Il avait 16 ans”, a rappelé Torrent, dans une interview au Daily Mail. «Sept ou huit des joueurs de l’académie sont venus s’entraîner avec la première équipe, tous de très bons joueurs, mais je me souviens que Pep m’a dit le deuxième jour: ‘ce petit garçon maigre, il est le meilleur d’entre eux. Il le fera à coup sûr.

« Il est très doué. Pep lui montra des choses et en deux secondes, il sut ce qu’il avait à faire. Il savait quand il devait casser des lignes avec des passes, il savait quand il devait attendre, il savait comment bouger. Il a tout compris très vite.

“Et des joueurs comme Foden ont une valeur ajoutée car ce sont des gars locaux qui ont une vraie sensation pour le club. La meilleure équipe de Barcelone de l’histoire était pleine de joueurs de son système de jeunes.

«Ils ont un ADN spécial. Et cela se produit avec Foden. Ils peuvent bien ou mal jouer mais ça ne les pèse pas, ils ne sont pas nerveux car c’est là qu’ils ont voulu être toute leur vie, c’est l’équipe pour laquelle ils voulaient jouer.

Guardiola a contribué à faire de Foden un bon joueur

« Phil Foden ne devient pas nerveux. Sergio Busquets ne devient pas nerveux. Xavi ne devient pas nerveux. Gerard Pique et Andres Iniesta ne le font pas.

«Vous pouvez recruter un joueur qui a été dans de grands clubs pendant des années et il vient au Camp Nou et ça le ronge. Piqué est arrivé à 19 ans, et cela lui a semblé naturel : c’est mon équipe, mon terrain, mon terrain. Un joueur comme ça n’a pas de nerfs.

Guardiola a également été lyrique à propos de Foden, car il est appelé à jouer un rôle clé pour City dans sans doute le plus grand match de leur histoire.

Tout en affirmant que Lionel Messi est le joueur numéro un qu’il a dirigé, Guardiola dit que Foden est l’adolescent le plus talentueux qu’il ait vu et a expliqué ce qui le rend spécial.

“Eh bien, le meilleur, c’est Messi, d’abord”, a déclaré Guardiola à Rio Ferdinand dans une interview pour BT Sport.

“Deuxièmement, je n’ai pas rencontré Leo Messi à 17 ans comme j’ai rencontré Phil (Foden), et à cet âge, je n’ai jamais vu un joueur avec ce potentiel.”

“Je n’ai pas rencontré Messi à 17 ans comme je l’ai fait avec Phil Foden.” 👶 “A cet âge, je n’ai jamais vu un joueur avec son potentiel.” ✨ Pep Guardiola explique à @rioferdy5 à quel point la star de Man City a été importante pour cette campagne 🤩#RioMeets #UCLfinal pic.twitter.com/7AdPrwRHQ5 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 27 mai 2021

« Il est à l’aise. Il adore jouer », a ajouté Guardiola. « Lorsque cela se produit, vous devez le protéger. C’est un gars qui fait des erreurs mais il les (les) oublie. La partie la plus importante pour un joueur de football est la tête.

« Il a oublié une fois, une seconde. Il pense au prochain. Le match contre le Borussia Dortmund à domicile, il a raté trois occasions. Savez-vous qui a marqué ? C’était lui. J’ai eu l’impression qu’il a 20 ans.

“Maintenant, Phil exige des choses du manager. Avant, il jouait 25 minutes et il serait content. À mi-temps, heureux. Jouer la Carabao Cup, il est content.

« Maintenant, la saison prochaine, si je ne le joue pas en Ligue des champions, vous verrez ce qui se passe. Il a prouvé qu’il pouvait le faire.

