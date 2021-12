Phil Foden et Jack Grealish sous le feu des projecteurs pour une soirée, mais la légende d’Arsenal, Ray Parlour, dit que cela ne ressemble en rien aux « folles » des années 1990

Phil Foden et Jack Grealish ont fait la une des journaux pour avoir passé une soirée – mais Ray Parlour dit que cela ne ressemblait en rien au début des années 90.

Les stars de Man City ont été éliminées de la ville après leur défaite 7-0 contre Leeds la semaine dernière, où la paire a toutes deux joué.

https://twitter.com/VillaWatch1/status/1472936023038517258

Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux de Foden et Grealish

Les rapports affirment que City n’a pas été impressionné par l’état dans lequel le couple est retourné au club le lendemain pour une séance de récupération.

Pep Guardiola a fait des commentaires pointus sur le comportement des joueurs et ils ne joueront pas si leur conduite en dehors du terrain n’est pas « correcte ».

Parlour a joué au football quand il y avait une grande culture de la consommation d’alcool parmi les joueurs, avec le club du mardi d’Arsenal célèbre pour ses singeries, et il a rendu son verdict sur la situation dans laquelle se trouve le couple.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «C’est une question délicate, difficile à cause de ce qui se passe dans le monde. Ce n’était pas là quand nous jouions.

.

Foden et Grealish ont été exclus de l’équipe qui a battu Newcastle

«Vous pouviez toujours sortir le soir sans avoir à penser à attraper quelque chose ou à causer des ravages avec vos coéquipiers ou à mettre les gens dans une mauvaise situation.

« C’est ce qu’il fait le plus. Je ne pense pas que Pep Guardiola s’opposerait à ce que vous passiez une soirée, je ne suis pas trop sûr.

« C’est ce que vous faites en soirée, n’est-ce pas ? A mon époque au début des années 90, c’était la folie ! Tout le monde se faisait absolument marteler.

.

Parlor a expliqué à quoi ressemblaient les soirées au cours de sa carrière

«Je ne pense pas que les joueurs soient comme ça maintenant, ils prennent mieux soin d’eux-mêmes et savent quand ils en ont assez.

«Ils pourraient sortir et même ne pas boire certains de ces gars. Pep dit plus ou moins que nous devons garder cet environnement sûr pour tout le monde.

«Si vous sortez dans des endroits où il va être emballé et des gens qui l’ont probablement (coronavirus). C’est ce qu’il fait de plus car ils ne peuvent pas se permettre d’être fermés. »

Les récits de Parlour de son passage à Arsenal sont désormais tristement célèbres et il se souvenait auparavant d’une séance intense avant la campagne 1997/98.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous sortons de ce bar après sept pintes rapides, et nous allons maintenant dans un autre bar. Et tous les gars français étaient au café en train de fumer !

« Je me suis dit : « comment allons-nous gagner la ligue cette année alors que nous sommes tous saouls et qu’ils fument ? »

« Et nous avons fini par gagner le doublé !

Offre de pari du jour

888SPORT offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £ à l’aide de Bet Builder

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif – 10 £/€ Les paris gratuits seront crédités sur le pari règlement et ensuite un pari gratuit de 10 £/€ chaque week-end (jusqu’à 5 fois) et sera valable pendant 7 jours – Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment – Les restrictions générales de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org