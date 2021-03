Phil Foden, Jack Grealish et James Maddison en compétition pour une place avec Declan Rice et Mason Mount «  certains partants  »

Phil Foden a été salué comme un talent générationnel par Troy Deeney, mais l’attaquant de Watford pense qu’il est en compétition avec Jack Grealish et James Maddison pour une place de départ dans l’équipe d’Angleterre.

Gareth Southgate a la chance d’avoir d’excellentes options d’attaque avant le championnat d’Europe reprogrammé cet été.

Phil Foden a joué cinq fois pour l’équipe senior d’Angleterre

Mason Mount fait de solides arguments pour être un partant régulier, marquant dans une victoire 2-0 contre l’Albanie, tandis que Foden de Manchester City fournit souvent une étincelle lorsqu’il joue.

Jesse Lingard vient de revenir au bercail après avoir frappé une brillante séquence de forme en prêt à West Ham, tandis que James Maddison et Jack Grealish sont également en lice – ne ratant que les derniers internationaux en raison d’une blessure.

La qualité dans les rangs de l’Angleterre est la meilleure depuis un certain temps et Deeney, un habitué de talkSPORT, a offert son évaluation des options dont Southgate avait à sa disposition.

Jack Grealish sera en compétition avec Foden et al pour une place dans l’équipe d’Angleterre

«Mount cherche toujours à aller de l’avant, il est tellement positif. Il vous apporte également cette variété », a déclaré Deeney à talkSPORT Breakfast.

«Dans le dernier match contre Sheffield United, il a commencé comme le dix, puis est sorti à gauche, puis un neuf et est allé en tant que huitième dans le même match. Il a juste autant de polyvalence.

«Je ne sais pas s’il va commencer, mais il le défend certainement cette saison.

«Je les ai mis dans la même tranche, Foden, Maddison, Grealish, ils jouent tous pour le même genre de rôle.

«Je n’en mettrais aucun comme entrée. Je pense que Foden est un talent incroyable, il est générationnel.

«Va-t-il vous laisser tomber défensivement du point de vue d’un manager? La plus grande question est de savoir qui allez-vous prendre pour le placer? »

James Maddison est actuellement blessé, mais en forte prétention pour les Euros cet été

La sélection de l’Angleterre contre l’Albanie a d’abord soulevé quelques sourcils avec la tendance des « deux CDM » sur Twitter avant le match.

Deeney pense qu’il n’était pas nécessaire d’avoir deux milieux de terrain contre une opposition comme l’Albanie, mais sera plus probable contre les meilleures équipes.

« Il n’est pas nécessaire d’avoir deux milieux de terrain en attente, surtout si vous regardez les deux derniers matchs », a déclaré Deeney.

«Si vous regardez les meilleures équipes, je pense que vous verrez toujours les deux. La question sera de savoir si Jordan Henderson peut réussir et être en forme.

«Mount a certainement les jambes. Vous regardez [Kalvin] Philips à Leeds aussi, il a les jambes et la méchanceté aussi.

«Declan sera celui qui sera une constante. Il a grandi et grandi et est un être humain merveilleux.

«Je pense que ce sera intéressant de voir comment il se débrouille aux Euros et si cela renforce quelqu’un des meilleurs clubs, nous allons payer les 50 à 60 millions de livres sterling pour aller le chercher.

Mason Mount était en forme pour l’Angleterre contre l’Albanie

Danny Murphy était d’accord avec Deeney à propos de Mount et pense qu’il devrait être dans l’équipe d’Angleterre avant Jack Grealish.

« Il faudrait quelqu’un avec une vision très différente du football pour s’asseoir en face de moi et me dire pourquoi Mason Mount ne devrait pas jouer dans l’équipe de Chelsea », a déclaré Murphy à White et Jordan sur talkSPORT.

«Il faudrait quelqu’un pour voir quelque chose que je ne peux pas voir. Il est évidemment superbe, j’aurais Mason Mount devant Jack Grealish.

«Mason Mount, en termes de ce que vous voulez pour l’Angleterre, contre toute opposition, coche toutes les cases.

« Tout ce que vous voulez en tant que manager et fan, il le donne et il ne fait que s’améliorer. »