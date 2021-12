Phil Foden, l’attaquant le plus précieux de moins de 23 ans, aux côtés du phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland et de l’as du Real Madrid Vinicius Jr, mais Kylian Mbappe n’est que la moitié de la valeur de la star de Man City

Phil Foden est le joueur de football le plus précieux au monde âgé de moins de 23 ans, aux côtés d’Erling Haaland et Vinicius Jr, selon l’Observatoire du football CIES.

Les stars de Manchester City, du Borussia Dortmund et du Real Madrid ont été évaluées à 150 millions d’euros (127,8 millions de livres sterling) par leur algorithme.

Le joueur de 21 ans a connu une superbe saison jusqu’à présent avec son club d’enfance, s’appuyant sur une étoile impressionnante pour sa jeune carrière.

Surnommé le ‘Stockport Iniesta’, Foden, à l’origine des camées de l’Euro 2020, a inscrit cinq buts et cinq passes décisives en 15 apparitions dans toutes les compétitions.

L’un de ces buts est venu contre Liverpool où il a été nommé homme du match à Anfield après une belle prestation.

Et des performances comme celle-ci voient sa valeur de transfert calculée à 127,8 millions de livres sterling – la même chose que la star du Borussia Dortmund Erling Haaland et l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Junior.

Foden était injouable contre Liverpool à Anfield en octobre

Derrière le trio se trouvent Mason Greenwood et Jadon Sancho de Manchester United avec l’algorithme CIES estimant qu’ils valent respectivement environ 120 millions de livres sterling et 110 millions de livres sterling.

Les deux ont eu des saisons indifférentes jusqu’à présent, le premier ayant diminué ces dernières semaines après un début de saison fulgurant où il a marqué trois buts lors de ses trois premiers matchs de Premier League, mais leur âge et leur potentiel les voient bien notés.

Sancho a montré ces dernières semaines qu’il trouve lentement ses marques après avoir marqué lors d’une récente victoire contre Villarreal en Ligue des champions et contre le club d’enfance de Chelsea, de sorte que sa valeur pourrait encore augmenter.

Les deux joueurs ont eu une saison mitigée jusqu’à présent, mais compte tenu de leur âge, ils deviendront certainement l’un des meilleurs joueurs du monde un jour.

Au total, quatre joueurs de Premier League constituent les dix attaquants les plus chers, selon le CIES.

On pense que Ferran Torres vaut environ 100 millions de livres sterling, mais le chiffre le plus surprenant est Kylian Mbappe, qui n’est évalué qu’à 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling), ce qui est principalement dû à son contrat qui expire cet été.

Le Real Madrid semble prêt à se précipiter et à signer la superstar française sur un transfert gratuit qui lui fera économiser un joli centime étant donné qu’il a offert environ 187 millions de livres sterling pour le vainqueur de la Coupe du monde l’été dernier.

Observatoire du football CIES

Les attaquants les plus chers d’Europe selon l’Observatoire du football CIES

