Phil Foden marque un superbe but en solo, mais Man City à dix joueurs perd à Brighton et transpirera à cause d’une blessure au genou d’Ilkay Gundogan avant la finale de la Ligue des champions

Manchester City a subi un certain nombre de revers alors qu’ils se sont soldés par une défaite 3-2 à Brighton après avoir laissé filer une avance de 2-0.

Les champions ont été réduits à dix hommes alors que Joao Cancelo a été limogé pour une faute sur Danny Welbeck quelques instants après qu’Ilkay Gundogan a ouvert le score.

Les choses ont mal tourné pour City peu de temps après le but de Gundogan

Cancelo a été expulsé pour ce défi sur Danny Welbeck

Le défenseur portugais a été limogé pour avoir traîné Danny Welbeck vers le bas après avoir mal évalué le vol du ballon, cependant, Danny Mills pense que Cancelo et City ont été durement fait.

Mills a déclaré sur un commentaire en direct pour talkSPORT: «Welbeck met son bras sur lui en premier. Où Cancelo peut-il mettre ses bras?

«Je ne suis pas convaincu que ce soit un carton rouge. C’est un rassemblement à ce stade, ce n’est pas délibéré, il ne veut pas le faire tomber, Welbeck lui donne un coup de coude en premier.

“Je ne suis pas convaincu qu’il y ait assez de cela pour un carton rouge.”

Mills pense que le carton rouge de Cancelo était dur

City est resté en tête à la mi-temps et Phil Foden leur avait apparemment donné une avance imposante avec un bel effort en solo peu après la pause. La star anglaise a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, chargeant sur le côté gauche avant de glisser dans le coin du filet.

L’avance de deux buts n’a cependant pas duré longtemps alors que Leandro Trossard en a retiré un deux minutes plus tard. Le Belge a profité du backpass mou de Rodri avant de renverser John Stones et Ruben Dias et d’écraser le ballon à la maison.

Gundogan a ensuite clopiné hors du terrain avec une blessure au genou alors qu’il ne se remettait pas d’un défi robuste d’Alireza Jahanbakhsh en première mi-temps. City va certainement transpirer sur la forme physique du milieu de terrain allemand avant la finale de la Ligue des champions une semaine samedi.

Foden a de nouveau ébloui

Mais City a sans doute perdu son joueur vedette dix minutes après le début de la seconde période

Et pour couronner le tout pour City, Brighton a changé le jeu devant 8 000 fans en adoration.

L’en-tête de balle d’Adam Webster a égalisé les scores et le vainqueur est ensuite venu de Dan Burn alors qu’il regroupait le ballon au rebond.

Brighton ont été portés par l’atmosphère électrique

Et scellé une victoire célèbre