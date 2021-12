Phil Foden  » n’est pas encore génial « , déclare Dean Saunders, mais Andy Goldstein insiste sur le fait que le jeune de Man City pourrait faire plus que Wayne Rooney et Alan Shearer pour devenir le  » plus grand joueur  » d’Angleterre

Phil Foden est un joueur brillant, mais il n’est pas encore tout à fait « grand ».

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de Premier League Dean Saunders, qui pense que le jeune de Manchester City « n’a pas encore fait assez » pour remporter ce titre malgré sa brillante ascension au sommet ces dernières années.

GETTY

Un grand débat Foden a été déclenché sur talkSPORT

Le joueur de 21 ans est l’un des jeunes talents les plus brillants au monde et il a prouvé son potentiel ces dernières saisons, s’étant fait un habitué de l’équipe record de Pep Guardiola.

Il a joué un rôle clé dans les deux derniers titres remportés par le club, marquant des buts d’une importance vitale au cours d’une période chargée de trophées au début de sa carrière.

Et s’exprimant sur Drive, l’animateur de talkSPORT Andy Goldstein estime que le meneur de jeu sera l’un des « plus grands joueurs d’Angleterre de tous les temps ».

L’ancien international gallois et as d’Aston Villa Saunders, cependant, a déclaré que la star de City ne méritait pas encore d’être qualifiée de «grande» – à la grande stupéfaction de son co-hôte.

.

Foden a fait un bon début de saison avec quatre buts et trois passes décisives en 11 matches de Premier League

Vous pouvez consulter l’intégralité des allers-retours ci-dessous…

Saunders: « C’est le problème du football de nos jours, les gens comme vous. Donner trop d’argent et de compliments aux jeunes joueurs avant qu’ils n’aient fait quoi que ce soit et ils perdent leur motivation et leur détermination !

Goldstein: « Phil Foden a été appelé grand depuis qu’il est enfant, »

Saunders: « Je ne l’ai jamais appelé grand. »

Goldstein: « Eh bien, tu es l’un des rares à ne pas l’avoir fait parce que c’est toujours un joueur qui allait être considéré comme de classe mondiale. »

Saunders: « J’ai dit qu’il allait être génial. »

Goldstein: « Phil Foden est déjà génial. »

Saunders: « Non. Pas pour le moment. Très très très bon. »

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

Goldstein: « Phil Foden est au-dessus de grand! »

Saunders: Donc, s’il ne jouait plus jamais au football, pensez-vous qu’il serait connu comme l’un des grands de Man City ?

Goldstein: « Non. Il y a une différence entre un grand de Man City et un grand joueur.

Saunders: « En ce moment, c’est un très, très bon joueur.

Goldstein: Foden va être l’un des meilleurs joueurs que l’Angleterre ait jamais eu.

Saunders: « Que doit-il faire pour être le meilleur ? Le talent vous mènera au sommet, mais c’est votre attitude qui vous y mènera.

Goldstein: « Foden est un dix dans absolument tout. Il a une bonne attitude. »

Saunders: « Alan Shearer avait une attitude qui l’a maintenu au sommet pendant tout ce temps. Regardez Aubameyang !

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.