Noel Gallagher a parlé de Phil Foden, qui est son joueur préféré dans l’équipe de Manchester City.

L’ancien homme d’Oasis, qui a rejoint talkSPORT avant le choc de City contre ses rivaux Manchester United, a été stupéfait par les progrès rapides réalisés par le joueur de 21 ans.

Foden a fait un bon début de saison avec cinq buts et quatre passes décisives en 12 apparitions

Sur qui est son joueur préféré de City, Gallagher a déclaré sur Drive : « Phil. Super Phil.

« Je le regarde depuis quelques années maintenant et il ne cesse de s’améliorer. Ce n’est pas comme si c’était étape par étape, c’était jeu par jeu, minute par minute.

« Ses deux dernières performances à Liverpool l’ont placé parmi les meilleurs de la ligue. Imaginez-le dans quatre/cinq ans, il sera de la dynamite.

Sur la meilleure position de Foden, Gallagher a ajouté : « N’importe où ! C’est un esprit libre. Pep Guardiola l’a depuis environ cinq ans et il a déjà joué environ neuf postes.

getty

Beaucoup ont estimé que Guardiola avait eu tort de retenir Foden, mais personne ne dit que maintenant le joueur est florissant

«Pep dit que certains joueurs jouent à des postes, d’autres jouent au football et je pense que Phil joue juste au football. C’est une bouffée d’air frais et une joie à regarder.

En revanche, Jack Grealish n’a pas tout à fait tiré pour City depuis qu’il a terminé son déménagement d’Aston Villa cet été.

Gallagher a cependant défendu Grealish, affirmant qu’il se débrouillait très bien jusqu’à présent et l’avait soutenu pour qu’il s’améliore encore à l’avenir.

Sur Grealish, Gallagher a déclaré: « Il vient d’un club où il est l’homme vedette et l’objectif de tout le club est de faire jouer ce gars, maintenant il n’est qu’un autre joueur superstar, il va donc se faire éliminer.

Gallagher est assez satisfait du travail de l’homme de 100 millions de livres sterling jusqu’à présent et insiste sur le fait qu’il ira encore mieux

«Mais je pense qu’il va très bien. Pep ne le commencerait pas à chaque match s’il n’allait pas bien. Il fait désormais partie d’une grande équipe alors qu’à Villa il était L’équipe.

«Quand Pep a mis la main sur Sterling, il n’était pas aussi bon qu’il l’est maintenant. Je lui donnerais jusqu’après Noël ou peut-être la saison prochaine pour voir le meilleur de Grealish.

« Guardiola n’a pas de favoris. Il ne jouera pas seulement contre quelqu’un parce qu’il coûte une tonne d’argent, il joue contre les gens parce qu’il croit en eux.

Malgré son optimisme envers les joueurs de City, Gallagher n’est pas tout à fait confiant quant aux chances de City de revendiquer le droit de se vanter ce week-end.

Les hommes de Guardiola sont clairement les favoris, mais le formulaire sort par la fenêtre le jour du derby

Cependant, il espère que les hommes de Guardiola pourront exploiter les pénuries défensives de Man United avec Raphael Varane blessé, ainsi que la «grande garde-robe» hors de forme Harry Maguire.

Gallagher a ajouté : « Comme tout derby, j’espère que c’est fini. Je veux juste me réveiller et espérer que nous avons gagné. Je n’aime pas les jours de derby, aucun vrai fan ne vous dira qu’ils aiment les jours de derby.

« Il y a trop de chevaux dessus. C’est le seul jeu que vous voulez gagner et celui que vous ne voulez pas perdre et bien sûr tous les résultats sont possibles, à part City qui se cache !

« J’ai assisté aux derniers derbys en pensant « ça va être génial » et je suis sorti en pensant « comment cette douche nous a-t-elle battus ?! »

GETTY

Gallagher craint qu’un moment magique de Ronaldo ne décide du derby

« Le cahier de formulaires sort par la fenêtre parce que vous [Man United] va garer le bus et espérer que Ronaldo… Je ne serais pas surpris s’il marquait le vainqueur donc ça pourrait être un de ces jours.

« Si nous nous présentons et jouons de notre mieux, nous gagnerons le plus souvent. C’est soit United 1-0, soit City qui gagne par trois ou quatre.

« United a sorti quelques défenseurs et la grande garde-robe Maguire ne connaît pas une bonne saison !

GETTY

La forme de Maguire est une préoccupation et Gallagher espère que les attaquants de Man City pourront exploiter cela

Gallagher a révélé de manière hilarante qu’il ne serait pas présent à Old Trafford, citant un accueil potentiellement « de mauvaise humeur » des fans de Man United s’il y allait.

Il a déclaré: «J’ai tendance à ne pas mettre les pieds à Old Trafford. Pour moi, ça a tendance à devenir de mauvaise humeur là-dedans! Je suis un peu reconnaissable donc ça devient un peu maussade.

« J’espère pouvoir emmener les enfants un jour, ils me l’ont demandé et j’ai dit ‘si tu as envie de te faire jeter quelques bouteilles, allons-y !’ Je vais le regarder à la télé.

Mais s'il le souhaite, Gallagher peut écouter le commentaire complet de Manchester United contre Manchester City en direct sur talkSPORT, coup d'envoi à 12h30.

