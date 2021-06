Phil Foden peut remplacer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet, insiste Michael Owen qui met en garde Man City et l’as anglais contre les pressions d’être une star mondiale

in

Phil Foden a le potentiel pour continuer et imiter ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait au cours de leur illustre carrière, a-t-on dit à talkSPORT.

Le jeune de Man City, qui a remporté le prix du jeune joueur de l’année de la PFA pour la saison 2020/21, a déjà gagné des comparaisons avec la légende anglaise Paul Gascoigne après s’être imposé comme un joueur régulier de l’équipe première au stade Etihad.

Foden a un potentiel énorme – mais peut-il vraiment imiter ce que Messi et Ronaldo ont réalisé dans leurs carrières respectives ?

Et l’ancien attaquant anglais Michael Owen, qui a fait irruption à l’âge de 18 ans lors de la Coupe du monde 1998, pense que le ciel est la limite pour le talentueux milieu de terrain.

« Nous avons tellement de bons enfants, mais c’est lui. Je le regarde et pense qu’il pourrait être n’importe quoi. Monde, classe mondiale », a déclaré Owen à talkSPORT Breakfast.

« Nous parlons du [Lionel] Messi et [Cristiano] Ronaldo qui va se terminer dans les années à venir et nous regardons tous vers la prochaine génération de grands joueurs.

«Je pense que du point de vue de l’Angleterre, il pourrait être un joueur de classe mondiale absolu pour les années et les années à venir. J’espère juste qu’il continuera à se développer de cette façon.

Mais alors qu’Owen ne peut pas parler assez du talent de Foden, il lui a offert un mot d’avertissement au milieu d’une frénésie médiatique potentielle en dehors du terrain – qu’il connaît trop bien.

.

Owen s’est inscrit dans le folklore anglais avec son but incroyable contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998

“Je ne pense pas qu’il ait besoin de changer sur le terrain car il est dans son élément – ​​il est à la maison et se sent détendu”, a ajouté Owen.

“C’est hors du terrain [where it gets intense]. Je ne dirais pas que j’ai lutté, mais vous pensez « wow », ça vous frappe.

« La presse, la pression, les dix voitures qui vous suivent pendant les six prochains mois parce que tout le monde s’intéresse à quel magasin vous allez entrer et chez quels coiffeurs vous allez.

HABITENT

Lingard à West Ham, Liverpool offre le remplacement de Wijnaldum, le Bayern vise l’as de Chelsea

PIMPANT

Le nouveau costume de Gareth Southgate: le patron anglais abandonne le gilet en faveur d’un nouveau look

supermaman

L’Anglais White révèle que sa mère a aidé à reconstruire sa carrière après le rejet des Saints à 16 ans

Aperçu

Verdict de Mourinho sur les chances de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles à l’Euro 2020 et son vainqueur

Honnête

Southgate rédige une lettre expliquant pourquoi les stars anglaises ne «s’en tiennent pas au football» à l’Euro

revenir

Rooney sortira de sa retraite pour représenter l’Angleterre à Soccer Aid en 2021

« Ils veulent en savoir plus sur votre vie que nous ne le savons actuellement. Tout ce que nous voulons savoir pour le moment, c’est à quel point Phil Foden est bon et jusqu’où il peut aller dans sa carrière.

« Mais si vous revenez en tant que superstar, ils veulent absolument tout savoir… ce que vous mangez, comment vous dormez, juste tout.

“Et c’est assez intrusif et c’est quelque chose auquel il devra s’adapter.”

talkSPORT Sélecteur Big5

talkSPORT Selector est de retour cet été avec un tout nouveau jeu de pronostics – Big5.

Envie de gagner une part de dix mille livres ? Transformez vos pronostics en argent comptant avec une participation sur quatre garantie à gagner !

Les inscriptions coûtent 3 £ et le premier match se termine à 13h45 le samedi 12 juin.

Allez sur talkSPORT.com/selector MAINTENANT !

18+. Les CGV s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. Begambleaware.org/