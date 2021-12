Phil Foden s’empare du 500e but de Pep Guardiola en tant que patron de Man City contre Leeds alors que l’Espagnol bat le record détenu par le manager de Liverpool Jurgen Klopp pour atteindre un jalon en le moins de matchs

Phil Foden a inscrit le 500e but de Pep Guardiola en tant que manager de Manchester City alors que les champions de Premier League sortaient des blocs contre Leeds à l’Etihad.

City a été superbe dans les premières étapes et ils ont fait payer leur domination au début lorsque Foden est rentré chez lui depuis l’extérieur de la surface pour donner l’avantage à l’équipe locale.

GETTY

Foden est un joueur spécial et il a maintenant battu un record spécial pour son manager

GETTY

Guardiola adore battre des records

Jack Grealish a ensuite doublé l’avance des hôtes peu de temps après lorsque Riyad Mahrez a bouclé une livraison parfaite pour lui permettre de rentrer chez lui au 501e rang de Guardiola dans l’abri, avant que Kevin De Bruyne n’en ajoute un troisième.

Les buts de Foden, Grealish et De Bruyne contre l’équipe du Yorkshire signifient que City a marqué 502 buts en 207 matchs de Premier League sous la direction du légendaire manager.

Il est devenu le manager qui a vu son équipe marquer 500 buts dans la compétition en le moins de matchs, Jurgen Klopp de Liverpool détenant actuellement le record après avoir battu ce record en 234 matchs.

.

Pep Guardiola aura toute confiance compte tenu de la forme récente de Sterling

Foden est peut-être le présent et l’avenir de City, mais c’est Raheem Sterling, plus expérimenté, qui a été son attaquant le plus productif devant le but et qui joue actuellement pour le club.

Le joueur de 27 ans a marqué 109 buts toutes compétitions confondues sous la direction de Guardiola, le deuxième plus grand pendant son règne en tant que patron de Man City derrière Sergio Aguero qui en a marqué 124 sous le patron décoré.

Sterling est le troisième joueur offensif le plus titré à avoir jamais joué sous Guardiola, avec Lionel Messi en tête avec 203 frappes stupéfiantes sous sa direction.

Sterling a marqué son 100e but en Premier League contre les Wolves ce week-end et il

OFFRE DE PARIS DU JOUR

Obtenez 20/1 avec WILLIAM HILL pour que Liverpool ait 1+ tir sur la cible contre Newcastle jeudi – RÉCLAMEZ ICI

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPL20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés du 14 décembre 2021 à 09h00 au 16 décembre 2021 à 20h00. Pari maximum de 1 £ au 20/1. Retours payés sous forme de 2 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org