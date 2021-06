in

Gareth Southgate est un “grand entraîneur” avec de “bonnes tactiques” et tous ses sceptiques ne savent pas de quoi ils parlent, insiste Phil Foden.

L’entraîneur anglais fait l’objet d’un examen minutieux à la suite du match nul et vierge de son équipe contre l’Écosse vendredi dernier, tandis que certains fans sont allés à l’extrême en appelant à ce que Southgate parte immédiatement après l’impasse de Wembley.

Southgate a dit aux fans de lui exprimer leurs frustrations après que l’Angleterre n’a pas réussi à battre l’Écosse

Le résultat signifie que l’Angleterre n’a pas encore scellé sa place dans les huitièmes de finale de l’Euro 2020 et entame son dernier match de groupe contre la République tchèque ayant besoin d’une victoire pour s’assurer de terminer en tête du groupe D.

Le choix de Southgate est fréquemment débattu à travers le pays, beaucoup estimant que Jack Grealish devrait avoir plus d’opportunités.

Foden admet qu’il aimerait jouer aux côtés du capitaine d’Aston Villa, mais fait pleinement confiance à son manager pour choisir un XI qui fera le travail.

“C’est un excellent entraîneur et en travaillant avec lui chaque jour, je vois à quoi il ressemble”, a déclaré Foden à talkSPORT. « Il a toujours le dos des joueurs et je pense que sa tactique est excellente.

Grealish est entré en jeu à la 63e minute contre l’Écosse et n’a pas tout joué lors de son match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie.

« Toutes ces personnes négatives ne savent pas de quoi elles parlent parce que Gareth est un excellent entraîneur.

“Dans l’entraînement de tous les joueurs techniques comme moi et Jack, donc si j’ai l’opportunité de jouer avec lui, cela dépend vraiment de Gareth.

« Tout le monde s’entraîne très bien tous les jours et quelle que soit l’équipe qu’il sélectionne, nous allons faire confiance et revenir.

« Tout le monde joue différemment, c’est la profondeur que nous avons dans l’équipe. Chacun a des qualités différentes.

Foden a pris la défense de son manager, qui est sous pression malgré le fait que l’Angleterre a quatre points lors de ses deux premiers matches de groupe.

“Jadon [Sancho], il aime les situations un contre un, je suis plus un joueur qui entre à l’intérieur et essaie de lier le jeu et Gareth essaie de choisir le meilleur onze pour l’équipe. Peu importe ce dont nous avons besoin lors du prochain match, il choisira les bons joueurs. »

Foden a également répondu aux affirmations de la légende anglaise Wayne Rooney selon lesquelles son style développé au club de Manchester City signifie qu’il a du mal à jouer son meilleur football pour son pays.

Le meilleur buteur anglais a écrit dans The Times : « J’aime Foden en tant que footballeur, mais vous devez vous rendre compte que, pendant quatre ans et plus, il est devenu un joueur de City.

«C’est difficile pour lui de se présenter et de changer sa façon de jouer depuis l’âge de 16 ans. City joue dans le dernier tiers. Ils y gardent la possession. Foden n’est pas un dribbleur mais un joueur qui joue de belles petites passes et se déplace dans de bonnes positions.

Foden respecte l’opinion de Rooney mais n’est pas d’accord avec la légende anglaise

Le joueur de 21 ans cherche toujours à s’améliorer mais a répondu à Rooney en disant que l’Angleterre est similaire à City à certains égards.

“Il a ses propres commentaires et croyances et je respecte cela, mais en venant en Angleterre, nous ne jouons pas d’une manière très différente, c’est une formation similaire”, a ajouté Foden.

“Je pense que je vais bien, évidemment je peux encore faire mieux mais je crois que je peux jouer pour l’Angleterre comme je joue dans mon club alors pourquoi pas ?”