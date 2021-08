“Phil Foden vaut plus de 500 millions de livres sterling” si Jack Grealish rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling, déclare Liam Gallagher alors que l’ancien leader d’Oasis réagit au transfert record de la star d’Aston Villa

in

Si Jack Grealish rejoint Manchester City pour un record de 100 millions de livres sterling, cela signifie que Phil Foden vaut cinq fois plus, selon Liam Gallagher.

L’icône de City-mad Oasis semblait abasourdie par l’argent impliqué, avec son club bien-aimé prêt à débarquer le capitaine d’Aston Villa pour un montant record britannique, et était aussi coloré que vous vous y attendiez.

Après avoir représenté l’Angleterre ensemble à l’Euro 2020, Jack Grealish devrait rejoindre Phil Foden à Man City – mais qui vaut plus ?

talkSPORT a annoncé mercredi que Grealish était à Manchester prêt à signer sur la ligne pointillée, le milieu de terrain devant devenir le footballeur anglais le plus cher de l’histoire.

Son contrat de 100 millions de livres sterling battra le record de transfert britannique, qui s’élève toujours aux 89 millions de livres sterling que Manchester United a payés pour re-signer Paul Pogba de la Juventus en 2016.

Et Gallagher a offert sa réaction grossière aux dernières nouvelles…

“100 f ****** millions de livres”, a posté la star du rock and roll sur Twitter.

.

Grealish est sur le point de signer pour Man City dans le cadre d’un contrat record de 100 millions de livres sterling

Le tweet de Gallagher ne s’est pas arrêté là, car il s’est moqué des verrous de marque de la signature entrante et a insisté sur le fait que la star locale de City Foden est cinq fois le joueur et vaut cinq fois plus d’argent.

Si c’est le cas, Foden doit valoir 500 millions + – Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 août 2021

Il ne fait aucun doute que Foden, 21 ans, est un talent incroyable, et il deviendra peut-être l’un des plus grands joueurs de City, mais il est loin d’être concevable qu’il vaille – ou qu’il sera – valant plus d’un demi-milliard – livres, malgré les vues humoristiques de Gallagher.

Grealish, d’autre part, que les gens soient d’accord ou non, est un joueur de 100 millions de livres sterling pour le manager Pep Guardiola, la hiérarchie du club et le conseil d’administration de Villa.

Et Gallagher a rapidement admis que le hotshot aux cheveux souples lui prouverait le contraire s’il «fait les affaires» dans la chemise City.

Pas avec ce bandeau idiot, il ne le fera pas – Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 août 2021

Écoute, je suis aussi inconstant que l’homme nxt, il fait les affaires, je porterai un serre-tête et des chaussettes ridées – Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 août 2021

talkSPORT comprend que les frais époustouflants de 100 millions de livres sterling étaient une clause de libération a été insérée dans le contrat de Grealish, et ce sont des frais que City est apparemment prêt à payer.

“Cela pourrait expliquer pourquoi Aston Villa était si désireux à un moment donné cet été de conclure un nouvel accord”, a révélé mercredi Alex Crook à la station.

Malheureusement pour Villa, ils n’ont pas pu convaincre le joueur de 25 ans de rester après avoir été si près de quitter le club en 2018 pour les Spurs.

. – Contributeur

Grealish était sur le point de quitter son club d’enfance en 2018, mais il est presque certain de partir maintenant

Certains fans ont même fait appel à talkSPORT pour qualifier le futur ancien joueur de Villa de «traître».

“Personnellement, je suis content pour lui, il va dans l’un des meilleurs clubs du monde, mais j’ai l’impression qu’il est un peu un traître”, a déclaré un supporter qui a appelé pour réagir à la nouvelle.

« Il nous a un peu laissés de côté. Sa famille est originaire de la région. C’est un bon joueur, mais je pense qu’il l’a fait pour l’argent.

“Villa lui aurait offert 200 000 £ par semaine, j’ai l’impression qu’il est un peu un traître.”

