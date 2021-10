Phil Hellmuth fulmine contre les bombes F

Nous avons déjà vu cela de la part du grand Phil Hellmuth, connu pour ses nombreux discours grossiers lors d’événements de poker au fil des ans après avoir perdu des mains difficiles.

Et plus tôt cette semaine, lors d’un tournoi de championnat des World Series of Poker Stud 2021, il en a livré un autre.

Il a subi un bad beat à la table finale et a perdu quelques mains supplémentaires, et comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, Hellmuth s’est déchaîné avec tant de bombes F. (AVERTISSEMENT : il y a du langage NSFW, même avec la plupart des jurons émis) et quelques divagations déchaînées.

« Il me fait sauter sur le [expletive] tourner avec un carreau et un as », a-t-il déclaré à un moment donné. « Il reste comme un as. [Expletive]! Comment est-il récompensé pour cela [expletive] [other expletive] jouer? Ils [expletive] surjouent leurs mains contre moi, c’est pourquoi je gagne tous ces [expletive] tournois. Miracle [expletive] fleuve. »

Ouf.

