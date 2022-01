Phil Jones a salué ses performances «phénoménales» contre les Wolves, mais Luke Shaw a déclaré que Manchester United manquait d’intensité, d’agressivité et de motivation lors de la défaite en Premier League

Luke Shaw pensait que Manchester United manquait d’intensité, d’agressivité et de motivation après avoir boité jusqu’à une défaite contre les Wolves.

L’équipe de Premier League a fait un horrible début d’année 2022 alors qu’elle a été battue 1-0 à Old Trafford, la belle frappe de Joao Moutinho s’avérant être le vainqueur.

Les hommes de Ralf Rangnick étaient loin de leur meilleur niveau et ont été à juste titre condamnés à la défaite surprise et Shaw a déclaré après le match que lui et ses coéquipiers ne peuvent pas compter uniquement sur leur qualité.

« Nous, les joueurs, nous sommes ici depuis longtemps, nous savons ce que c’est que lorsque nous avons l’intensité, nous sentons que la motivation est là », a déclaré Shaw à Sky Sports.

« Peut-être que ce soir, nous avons eu du mal. Quand j’étais sur le terrain, je n’avais pas l’impression que nous étions tous là ensemble.

« Vous regardez notre équipe, vous regardez notre équipe, nous avons une qualité incroyable. Nous avons une grande qualité.

« Je pense que parfois la qualité ne suffit pas. Nous devons apporter de l’intensité, nous devons être plus agressifs et nous devons apporter plus de motivation. De l’extérieur, il semblait peut-être que nous n’avions aucun de ces trois.

«Mais à l’intérieur du vestiaire, nous savons que nous voulons gagner. Lorsque nous marchons sur ce terrain, nous devons nous donner à 100 pour cent.

« Je ne dis pas que tout le monde ne l’a pas fait, mais pour gagner ce type de matchs contre une équipe difficile comme les Wolves, nous devons être engagés à 100% car c’est toujours un match serré lorsque nous jouons. »

Shaw a distingué Phil Jones, qui a fait son premier départ pour la première équipe de Man United en 708 jours, pour quelques éloges – qualifiant la performance du défenseur de «phénoménale».

« Une chose que je dirai, c’est que Phil Jones devrait être fier de lui », a déclaré Shaw.

« Il a été constamment critiqué pendant plusieurs années, les gens s’en prennent toujours à lui mais il est coincé par ça, tellement professionnel, il s’est entraîné tellement dur et il a eu sa chance.

«Je pense qu’il a été phénoménal et il a besoin de beaucoup de respect pour cela car il a été absent pendant plus d’un an et c’était son premier gros match de retour et il était exceptionnel.

« Je suis très content pour lui, c’est un très bon garçon. Je veux juste dire à Phil Jones, continue. Mais de l’autre côté, l’équipe, nous savons que nous devons être meilleurs.

C’était le premier départ de Jones depuis le 22 janvier 2020. C’est le plus long écart qu’un joueur n’ayant pas quitté le club – y compris les périodes de prêt – ait eu entre les apparitions de United en Premier League.

