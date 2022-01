Phil Jones a soutenu l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde pour le Qatar 2022 après un retour impressionnant alors que les hôtes de talkSPORT disent que l’homme de Manchester United est « meilleur que Tyrone Mings »

Phil Jones a été soutenu pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar après sa brillante performance de retour contre les Wolves.

Après des années de malchance avec des blessures, le joueur de 29 ans a fait sa première apparition à Manchester United en 708 jours contre les Wanderers à Old Trafford et il a été un joueur hors pair pour son équipe – malgré leur défaite 1-0.

GETTY

Jones a regardé le rôle à son retour malgré son absence depuis si longtemps

GETTY

Il ressemblait à l’un des seuls joueurs engagés pour la cause

Il avait l’air assuré à l’arrière et plus engagé dans la cause que n’importe quel joueur des Red Devils, avec son affichage conduisant Luke Shaw à chanter ses louanges.

Jones a fait face à une série de blessures depuis sa dernière apparition contre Tranmere en FA Cup en janvier 2020 et a vu des arrivées de gros sous comme Harry Maguire et Raphael Varane l’usurper dans l’ordre hiérarchique.

Il était visiblement ému à temps plein du choc d’Old Trafford alors que les fans chantaient son nom lorsqu’il quittait le terrain.

Hôte du Sports Bar et fan de Man United, Andy Goldstein estime que Jones aurait une bonne chance d’aller à la Coupe du monde au Qatar en novembre s’il pouvait continuer à jouer comme il l’a fait contre les Wolves.

GETTY

Maintenant, le joueur de 29 ans a été soutenu pour la Coupe du monde

« Je vais faire une déclaration », a-t-il déclaré. « Phil Jones va aller en Angleterre pour la Coupe du monde.

« Nous n’avons pas la chance d’avoir des demi-centres. Je pense qu’il y a quelques demi-centres qu’il est meilleur que son jour.

«Je pense qu’il est meilleur que Mings, et je préférerais avoir Jones dans un dos deux.

« Si Jones continue comme ça, il ira à la Coupe du monde.

« Dans son faste, je pense qu’il est meilleur que John Stones.

«Je m’inquiète toujours pour John Stones.

« Phil Jones va à la Coupe du monde. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.