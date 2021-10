Phil Jones de Manchester United pourrait faire un retour choc contre Leicester – Man United News And Transfer News

La mini-crise de Manchester United au cœur de la défense pourrait voir Phil Jones, absent pour blessure de longue durée, repêché dans l’équipe pour affronter Leicester City samedi.

Le duo de premier choix d’Ole Gunnar Solskajer, Harry Maguire et Raphael Varane, s’est tous deux blessé récemment, aucun des deux joueurs n’étant suffisamment en forme pour affronter les Foxes.

Maguire a passé les deux derniers matchs sur la touche après avoir contracté un problème au mollet lors de la 2e mi-temps de la défaite 1-0 contre Aston Villa.

Bien que l’on pense que l’Anglais intensifie sa rééducation, il ne semble pas y avoir de chance qu’il récupère à temps pour le match du week-end.

Les problèmes défensifs de Solskjaer se sont aggravés avec l’annonce qu’une blessure à l’aine contractée en service international empêchera Varane de faire partie du premier XI au cours des prochaines semaines.

Le dernier coup n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour le Norvégien sous pression, avec des matchs potentiellement décisifs contre l’Atalanta, Liverpool, les Spurs et Manchester City à l’horizon.

Le Daily Star rapporte que la liste croissante des victimes défensives pourrait, cependant, jeter une bouée de sauvetage de carrière improbable à Jones ravagé par les blessures.

Alors que Victor Lindelof et Eric Bailly semblent être les remplaçants évidents pour ce match incontournable, The Star a fait référence à une déclaration sur le site officiel qui laisse entendre le contraire.

Les déclarations indiquent que « Phil Jones et Marcus Rashford se sont tous deux entraînés avec l’équipe première pendant la pause internationale à la suite de leurs blessures à long terme et le duo pourrait jouer contre Leicester lors de notre coup d’envoi à 15h00 BST au King Power Stade le samedi »,

On peut dire qu’au-delà de Lindelof et de Bailly, les options dont disposent les Diables rouges commencent à paraître un peu élimées.

De plus, la défense de Solskjaer a commencé à sembler préoccupante avant même que les mauvaises nouvelles concernant Maguire et Varane n’apparaissent pour la première fois.

Son partenariat de premier choix en est à ses balbutiements et n’a pas encore trouvé la même longueur d’onde. Et, en remontant plus loin, les équipes norvégiennes n’ont réussi qu’une seule feuille blanche depuis la mi-avril – contre les Wolves, les lutteurs de Premier League.

Quant à Jones, le joueur de 29 ans n’a pas joué de match de compétition depuis janvier 20, une absence qui l’a cruellement réduit à un mème Internet dans certains quartiers.

Si le défenseur central malchanceux fait un retour surprise ce week-end, ce sera tout de suite dans le fond.

Les goûts de Harvey Barnes, Kelechi Iheanacho et, bien sûr, l’éternel Jamie Vardy sont une énorme menace pour n’importe quelle partie de leur journée.