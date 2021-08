Phil Jones de retour à l’entraînement alors que West Ham montre de l’intérêt – News 24

in

L’absent de longue date Phil Jones est de retour à l’entraînement pour Manchester United, mais ce qui se passera ensuite est entouré de doute.

Jones n’a plus joué pour les Red Devils depuis janvier 2020 et a été gâché par une série de blessures qui ne l’ont vu jouer que huit matchs depuis la saison 2018/19.

Son dernier revers, une blessure au genou, l’a empêché de jouer toute la saison dernière, mais il est maintenant de nouveau en forme et a rejoint l’équipe lors de leur camp d’entraînement d’été en Écosse.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé entendre qu’il souhaitait que Jones reste au club, déclarant sur le site officiel du club :

‘Bien sûr, avec Raphael entrant, je peux voir Axel [Tuanzebe] sortir [on loan], parce que j’ai Varane, Maguire, Lindelof et Eric Bailly et Phil Jones revient.

‘[Jones] doit commencer à s’entraîner ce week-end lorsque nous aurons tout le monde lundi, ce qui est un gros plus pour lui.

«J’ai eu des problèmes similaires dans ma carrière. C’est un bon garçon, tellement professionnel, et c’est formidable de le voir prêt à s’entraîner à nouveau et j’espère qu’il pourra d’abord s’entraîner avec nous et ensuite, espérons-le, avoir du temps de jeu bientôt.

Cependant, des rapports suggèrent que Solskjaer aimerait idéalement décharger l’ancien Anglais.

Cela, cependant, est reconnu comme très difficile compte tenu de son manque de football au cours des deux dernières années et de son bilan lamentable en matière de blessures.

United serait disposé à offrir à Jones un transfert gratuit, mais même dans ce cas, le club acheteur devrait égaler son salaire de 75 000 £ par semaine – ce qui n’est pas une fortune, mais représenterait un pari.

“Jones est d’abord tombé en disgrâce sous Solskjaer alors que Victor Lindelof et Harry Maguire ont marqué leurs autorités en tant que moitiés centrales de premier choix, tandis qu’Eric Bailly et Axel Tuanzebe sont les options de sauvegarde à ce poste”, note The Mail.

” Cette compétition signifie que Jones cherchera probablement à s’éloigner d’Old Trafford cet été, avec des informations liant West Ham à un transfert gratuit du défenseur.

“Cette décision verrait Jones retrouver le patron des Hammers David Moyes, qui a travaillé avec le défenseur central pendant son bref passage en tant que patron des Red Devils entre l’été 2013 et avril 2014.”