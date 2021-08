Phil Jones et Teden Mengi devraient rester au club malgré les rumeurs d’accords de prêt – Man United News And Transfer News

in

Manchester United ne recherche aucun autre accord de prêt pour les jeunes avant la fin de la fenêtre de transfert malgré les récentes rumeurs selon lesquelles Teden Mengi retournerait dans le comté de Derby.

Cela a été une fenêtre de transfert chargée pour l’équipe de l’académie avec de nombreux recherchant des mouvements de prêt tels que Tahith Chong, Nathan Bishop, Will Fish, Reece Devine, Di’Shon Bernard, Ethan Laird, Dylan Levitt, James Garner et Ethan Galbraith.

Cependant, il est maintenant presque confirmé que plus aucun ne partira alors que nous entrons dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Selon le Manchester Evening News, Mengi était sur le point de quitter le club pour rejoindre le comté de Derby en prêt, mais semble maintenant prêt à rester au club au moins jusqu’à la fenêtre de transfert de janvier.

Matej Kovar est également un autre joueur qui devait être prêté mais restera avec les U23 cette saison après un passage à Swindon Town la saison dernière.

Man United a maintenant indiqué qu’il serait très peu probable que le duo quitte le club à moins qu’un intérêt tardif ne soit manifesté.

Passant à la première équipe, . rapporte que Phil Jones pourrait rester au club.

Le joueur de 28 ans souffre de blessures depuis 2018 et n’a fait que 20 apparitions en équipe première depuis.

Jones a rejoint l’équipe en 2011 et reste l’un des deux seuls joueurs à être encore à Old Trafford depuis l’ère Sir Alex Ferguson, l’autre étant David De Gea.

Depuis ses débuts, il n’a joué que 165 fois bien qu’il soit au club depuis plus d’une décennie et il a passé plus de temps sur la table des blessures ou sur le banc que de contribuer aux matches de championnat.

Il a également été signalé au début de la fenêtre de transfert que Jones restait invendable car il était hors de combat depuis janvier 2020.

Au cours des deux derniers jours, la rumeur disait qu’un accord de prêt de championnat aurait pu être obtenu pour que le joueur l’aide à retrouver une forme physique complète.

Cependant, il semblerait maintenant que le manager Ole Gunnar Solskjaer travaillera avec Mengi et Jones cette saison plutôt que de les envoyer en prêt.