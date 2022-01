Phil Jones fait son premier départ en Premier League pour Manchester United en deux ans, échangeant Andreas Pereira et Dan James contre Cristiano Ronaldo et Raphael Varane

Phil Jones a obtenu un premier départ en deux ans pour Manchester United lors du choc de Premier League de lundi soir avec les Wolves.

Le capitaine Harry Maguire s’est blessé lors de la victoire 3-1 des Red Devils sur Burnley, ouvrant la porte à Jones pour faire un retour choc.

GETTY

Jones remplace Maguire dans la défense de Man United lundi soir

Maguire rejoint Eric Bailly sur la table de traitement, l’Ivoirien sortant également avec un coup dans la victoire la semaine dernière.

Cela laisse Ralf Rangnick à court d’options à l’arrière central, Victor Lindelof se remettant toujours de COVID-19, il s’est donc tourné vers Jones, qui n’a pas joué de match de Premier League depuis plus de 700 jours.

C’était une défaite 2-0 contre Burnley, où il a commencé à l’arrière central avec Maguire et avait comme coéquipiers Brandon Williams, Andreas Pereira et Dan James.

Les choses ont changé à Old Trafford depuis lors et Jones jouera désormais aux côtés de Raphael Varane, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo.

GETTY

Jones est parti de ça…

GETTY

Jouer aux côtés de deux vainqueurs de la Ligue des champions

La légende de Man United, Sir Alex Ferguson, a déclaré un jour que Jones « pourrait être notre meilleur joueur de tous les temps », mais le joueur de 29 ans n’a pas été à la hauteur du battage médiatique.

Une blessure au genou à long terme l’a amené à envisager de mettre fin à sa carrière après l’avoir mis hors de combat pendant près de deux des 10 années qu’il a passées au club.

L’ancien international anglais a récemment retrouvé sa forme physique et a régulièrement joué pour l’équipe des moins de 23 ans de United.

Mais Jones revient maintenant à l’action en équipe première contre les Wolves, alors qu’il cherche à relancer sa carrière chez les Red Devils.

Ronaldo dirige United en l’absence de Maguire à Old Trafford, où Nelson Semedo et Francisco Trincao ont été intégrés à l’alignement des Wolves.

GETTY

Jones n’a pas eu de chance avec des blessures