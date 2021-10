Phil Jones: les jeunes joueurs sont confrontés à un défi difficile dans le monde «toxique» des médias sociaux – Man United News And Transfer News

Le défenseur de Manchester United, Phil Jones, a parlé de la nature toxique des médias sociaux dans le jeu d’aujourd’hui et de l’effet qu’ils peuvent avoir sur les joueurs.

Jones a souffert plus que la plupart des abus sur Internet et de la pêche à la traîne au cours de ses 10 années sous les projecteurs à Old Trafford.

En conséquence, le joueur de 29 ans n’a pas publié sur les réseaux sociaux depuis plus de quatre ans, mais cela n’a pas complètement arrêté les répercussions dommageables :

« Je me suis éloigné des réseaux sociaux il y a longtemps mais c’est difficile parce que tous tes amis le lisent, ta famille le lit et ils te soutiennent ; ils veulent le meilleur pour vous. », a récemment déclaré Jones au podcast UTD.

«Ils ne veulent pas voir leur compagnon, leur mari, leur père se faire massacrer dans les journaux ou dans les médias, donc c’est difficile parce que mentalement je traversais une période difficile et (ensuite) lire des trucs aussi…

« C’est difficile, mais c’est quelque chose que j’ai appris à gérer, surtout depuis que je suis à United et plus vous acquérez d’expérience, plus vous vieillissez, mieux vous apprenez à gérer ces choses. »

Une décennie dans l’un des plus grands clubs du monde a permis à l’international anglais d’apprendre à faire face aux abus, mais Jones pense que les jeunes joueurs qui arrivent doivent s’y attaquer dès que possible :

« Je suppose que pour les jeunes joueurs qui entrent dans le jeu maintenant, pas seulement à Man United, mais partout dans le monde, c’est un endroit très hostile et toxique et ils doivent être capables de gérer cela mentalement ainsi que physiquement.

«Il est difficile de ne pas se laisser distraire par cela (et) les jeunes joueurs entrant dans le jeu, je pense qu’il est difficile pour eux de ne pas le lire.

« Je sais qu’en tant que jeune joueur, c’est la première chose que vous faites : vous quittez le jeu et vous voulez voir ce que les gens disent de vous et quand vous remettez tout dans la réalité, ce qu’ils disent n’a pas vraiment d’importance. parce qu’ils ne choisissent pas l’équipe.

Jones n’a pas joué pour United depuis un match nul de la FA Cup en janvier 2020 avec Tranmere Rovers, ayant été tenu à l’écart avec un problème persistant au genou.

Cependant, maintenant de retour en pleine forme, ayant participé à un certain nombre de sorties à huis clos, Jones a récemment été inclus dans l’équipe de la journée pour un match nul contre West Ham en Coupe Carabao.

Et avec la triste nouvelle que Harry Maguire et Raphael Varane seront tous deux blessés, Jones pourrait éventuellement obtenir quelques minutes au cours des prochaines semaines dans un retour qui a été décrit comme un « miracle ».