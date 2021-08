Phil Jones refuse d’abandonner le maillot numéro quatre pour Raphael Varane – Man United News And Transfer News

in

Le paria de Manchester United, Phil Jones, a refusé d’abandonner son maillot numéro quatre alors qu’il s’agissait de la nouvelle signature préférée de Raphael Varane.

Selon The MEN, le Français portera plutôt le numéro 19 laissé vacant par le jeune ailier Amad Diallo, qui portera le numéro 16 et devrait de toute façon être prêté cet été.

Jones a porté le maillot numéro quatre convoité depuis qu’il a signé pour le club il y a dix ans en provenance de Blackburn, et subit actuellement l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière de Red.

Le défenseur central n’a pas figuré depuis le 26 janvier 2020, marquant le quatrième but de United lors d’une victoire 6-0 en FA Cup contre Tranmere, son premier but en six ans.

Une blessure persistante au genou l’a tenu à l’écart pendant 19 mois et malgré sa récupération et son retour à l’entraînement, le joueur de 29 ans aura du mal à entrer dans les plans de la première équipe du gaffer Ole Gunnar Solskjaer.

Après qu’Axel Tuanzebe ait décroché un prêt à Aston Villa, Jones se retrouve désormais cinquième choix dans l’axe de la défense derrière Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof et Eric Bailly.

Mais avec deux ans restants sur son contrat actuel et un salaire hebdomadaire important repoussant tous les prétendants potentiels, United pourrait se retrouver avec Jones.

United a annoncé Varane à Old Trafford bondé avant le match de Leeds pour une réception enthousiaste, le défenseur tenant sa nouvelle chemise et prenant un selfie au centre du gazon sacré.

Lors de la signature, Solskjaer a déclaré ce qui suit :

“Je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années.”

« Raphaël est un gagnant éprouvé que nous suivons depuis longtemps, et nous savons à quel point il est un professionnel dévoué. »

«Nous avons une grande profondeur de défenseurs internationaux, et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe. C’est un défenseur unique avec une rare combinaison d’attributs de haut niveau qui, je le sais, déteindre sur nos jeunes joueurs.

Le défenseur devant être disponible pour le voyage à l’extérieur du week-end prochain à Southampton, il sera intéressant de voir à quel point le nouveau numéro 19 de United aura un impact sur l’équipe dans son ensemble.