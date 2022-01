Phil Keoghan décrit comment « The Amazing Race » a produit la saison 33 au milieu d’une pandémie (exclusif)

The Amazing Race sera officiellement de retour pour la saison 33 le mercredi 5 janvier sur CBS. La saison ne ressemblait à aucune autre, car le tournage a été suspendu en février 2020 vers le début de la pandémie de COVID-19. Cependant, l’émission a pu reprendre le tournage l’été dernier. Avant la première, PopCulture.com s’est entretenu avec l’animateur de The Amazing Race, Phil Keoghan, qui a expliqué comment ils ont pu réaliser la saison 33.

Selon Keoghan, il y a eu beaucoup de discussions sur quand et comment ils pourraient terminer la saison 33. Par-dessus tout, l’équipe de production voulait s’assurer qu’ils pourraient garder les acteurs et l’équipe en sécurité à leur retour. Bien sûr, l’hôte a déclaré que The Amazing Race avait son propre ensemble de défis uniques en raison de la façon dont ils se rendaient dans divers endroits du monde – un exploit d’autant plus difficile au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.

En raison de la pandémie, la production a mis en œuvre un changement majeur – l’introduction de l’avion The Amazing Race. Keoghan a rappelé que l’avion avait en fait été photographié par des fans et qu’il avait « un peu changé la donne et cela a aidé à faciliter l’obtention d’un groupe de personnes qui étaient … toutes dans notre bulle Amazing Race [to] s’assurer que nous pourrions nous déplacer d’un pays à l’autre en toute sécurité en ce qui concerne le transport aérien. » Quant à savoir si The Amazing Race intégrera ces changements de manière plus permanente, Keoghan a déclaré qu’ils « s’adapteraient en conséquence ». Et c’est ce que nous avons fait avec le retour de cette saison et, à l’avenir, et je pense que nous ferons bientôt d’autres courses incroyables. Nous avons montré que nous pouvons le faire maintenant pendant une pandémie, donc je ne doute pas que nous en ferons plus. »

La saison 33 reprendra là où elle s’était arrêtée après l’arrêt de la production. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une possibilité que l’émission continue avec un nouveau groupe de candidats, il n’y avait aucun doute dans l’esprit de Keoghan qu’ils finiraient ce qu’ils avaient commencé. « Je pense que cela n’aurait pas rendu service à ceux qui avaient tant sacrifié, au début, de simplement effacer l’ardoise et de recommencer. J’étais donc très excité de savoir que nous allions reprendre là où nous nous étions arrêtés . Pour moi, c’était la bonne chose à faire », a déclaré l’hôte. « Je pense que vous comprenez cette histoire de ‘Qu’est-ce qui vous est arrivé? Qu’avez-vous vécu?’ Une faim et un désir que les gens se disent : « Nous avons été renversés, nous avons tous été renversés par ce qui s’est passé, mais nous nous sommes relevés, nous allons finir ça et nous allons finir ensemble.' »

The Amazing Race est diffusé sur CBS mercredi soir à 20 h HE et sera diffusé sur Paramount +. Pour un abonnement d’essai à Paramount+, cliquez ici.