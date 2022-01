CBS va de l’avant avec une autre saison de Celebrity Big Brother, qui reviendra en février. L’une des autres émissions de téléréalité bien connues du réseau, telles que The Amazing Race, pourrait-elle emboîter le pas à ses propres éditions de célébrités ? Selon l’animateur Phil Keoghan, qui a parlé à PopCulture.com de la saison 33 de The Amazing Race, c’est quelque chose auquel il a déjà pensé et a même quelques idées sur qui devrait rejoindre le casting, étant donné que Celebrity Amazing Race se concrétise.

The Amazing Race existe depuis 2001. Alors que plusieurs personnalités bien connues ont participé à l’émission dans le passé, il n’y a jamais eu un casting complet de candidats célèbres. Cela pourrait-il changer à l’avenir? Keoghan a déclaré qu’il y avait des discussions sur une éventuelle édition de célébrités « depuis des années ». En fait, il a eu des célébrités qui sont venues vers lui pour jeter leur chapeau sur le ring.

« Différentes célébrités sont venues me voir et m’ont dit qu’elles aimeraient faire partie de l’émission », se souvient Keoghan. « De mémoire, je me souviens très tôt que Neil Patrick Harris m’a arrêté à un moment donné lors d’un événement et qu’il voulait y aller. » L’animateur a poursuivi en disant qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles plusieurs autres, dont peut-être Sarah Jessica Parker et Drew Barrymore, seraient intéressés par le TAR. Il a ajouté: « Je ne sais pas combien de ces rumeurs sont vraies et je ne sais pas non plus si elles réalisent toutes à quel point c’est difficile … Je suis sûr qu’il y a des célébrités dures et endurcies qui pourraient le faire . » Keoghan a également rappelé que Leslie Jones avait partagé à quel point elle souhaitait participer à la compétition, notant qu’elle apporterait certainement de l’humour à la série.

Qu’il suffise de dire que Keoghan serait à bord si une édition de célébrités de The Amazing Race devait avoir lieu. L’animateur a même dit : « Écoutez, si nous avons eu assez d’intérêt et qu’il y avait assez d’équipes, pourquoi pas ? Ça pourrait être amusant. C’est certainement amusant d’en parler. » En attendant, les fans peuvent assister à une nouvelle saison de The Amazing Race, qui débutera le mercredi 5 janvier à 20 h HE sur CBS. Cette saison ne ressemble à aucune autre, car la pandémie de COVID-19 a forcé l’émission à fermer au milieu de la production. Heureusement, plus d’un an après avoir interrompu la production, ils ont pu trouver un moyen de terminer la saison en toute sécurité afin que les fans puissent à nouveau obtenir leur correctif The Amazing Race.

