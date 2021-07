Phil Labonte de All That Remains dit qu’il est sobre depuis près de quatre ans

Dans un récent épisode de la “Notes élevées” Podcast, TOUT CE QUI RESTE leader Phil Labonté discuté de sa décision d’arrêter de boire de l’alcool quelques années avant le début de la pandémie. “Je n’ai pas bu d’alcool, je crois que maintenant cela fait à peine quatre ans, je pense”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “En fait, j’ai arrêté de boire il y a quatre ans, puis il y a eu quelques fois où je suis tombé du wagon en 2017. Et la toute dernière fois que j’ai bu une goutte d’alcool, je crois, c’était en février 2018, parce que j’avais un coup avec un ami. Et j’étais comme, ‘Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Je ne veux plus faire ça.’ Il y a eu quelques fois en 2017 où je suis tombé du wagon, mais j’ai arrêté de boire tous les jours ou régulièrement, ce qui était presque tous les jours. Le 16 février 2017 était la dernière fois que je buvais tout le temps, puis j’ai arrêté, et puis quelques fois, je suis tombé du wagon et j’ai pensé que je pouvais le contrôler. Mais je ne suis pas sûr que je puisse. Heureusement, chaque fois que je suis tombé du wagon, j’ai pu être, comme, “Attends un minute. Pourquoi je fais ça ? Je ne veux pas faire ça. Je dois arrêter. Et j’ai arrêté sans aucun problème important. Je suppose que c’est moi qui ai appris que je ne peux pas le contrôler, ou que ça ne vaut pas le risque. De mauvaises choses arrivent quand je bois trop – du moins personnellement, je me sens mal Des choses arrivent.”

Interrogé sur les circonstances entourant la dernière fois qu’il a bu un verre, Labonté a déclaré : « Je ne suis pas allé à un programme pour arrêter. Je ne sais pas très bien ce AA [Alcoholics Anonymous] c’est comme, mais j’ai entendu des histoires de gens, et j’ai entendu dire qu’il y a beaucoup de réconciliation avec les gens que vous blessez et des trucs comme ça. Je n’ai jamais fait ça, donc arrêter de boire n’était pas quelque chose que j’avais en quelque sorte dit à tout le monde dans ma vie que je faisais. Ce n’était pas comme s’il y avait eu une intervention et ce n’était pas comme si je devais aller de l’avant et dire à tout le monde : « Ecoute, je dois arrêter de boire et je vais en cure de désintoxication pour le faire » et da da da. Je n’avais pas besoin d’aller me racheter, parce que, heureusement, ma consommation d’alcool était très autonome ; heureusement, cela n’a pas affecté les autres. Je n’ai jamais blessé les autres de manière significative autre que d’être emmerdant ou de dire quelque chose de grossier ou d’être irréfléchi ou quoi que ce soit d’autre. Donc, beaucoup de gens ne se sont pas rendu compte que j’ai arrêté. Je veux dire, il y a eu des moments où je dis aux gens : « Ouais, je n’ai pas bu de bla bla bla », et ils me disaient : « Vous étiez un alcoolique comme ça ? » Et je dis, ‘Ouais.’ Il y a quelques semaines à peine, j’étais dans le Massachusetts avec ma mère. Il ne lui est pas vraiment venu à l’esprit que je suis alcoolique et que je ne bois pas du tout. Elle m’a dit : “Aimez-vous ces bières ou quoi que ce soit d’autre ?” Et je me dis ‘Maman, je n’ai pas bu depuis… Je n’ai rien bu depuis trois ans, et j’ai arrêté de boire il y a quatre ans.’ Et elle dit : ‘Vraiment ? Tu n’as jamais…’ Et j’étais genre, ‘Ouais.’

“Cela prépare donc le terrain pour un peu où nous étions la dernière fois que j’ai bu un verre”, a-t-il poursuivi. “J’étais avec des amis. Nous étions dans un club de strip-tease. L’un de mes amis m’a juste dit : ‘Allons essayer.’ Et j’étais en quelque sorte, comme, ‘D’accord.’ Et je pense qu’il y avait trois d’entre nous et je pense qu’il y avait une fille qui était un de ses amis qui travaillait qui versait les coups. Et j’avais en quelque sorte bavardé avec cette fille. , peut-être que j’aurai juste ce coup, juste pour faire la chose sociale.’ Et j’ai pris une photo, et je me suis dit : ‘Pourquoi ai-je fait ça ?’ Et j’y ai pensé, et j’étais, comme, la raison pour laquelle j’ai fait ça, c’est parce que c’est une chose sociale, et je n’ai jamais été un buveur social. Pour moi, boire a toujours été une chose que je faisais… J’étais souvent seul. Je suis une personne très introvertie, et boire était une chose seule pour moi ou quelque chose que je… Je n’avais pas besoin d’être avec d’autres personnes pour boire. Je me levais le matin, à neuf heures du matin, à la maison dans le New Hampshire par moi-même et être, comme, « Où est la vodka ? », juste pour commencer à boire. Alors j’ai pensé : « Ce n’est pas une chose sociale pour moi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi ai-je pris ça tirer?’ Et je n’ai plus bu ce soir-là, et je ne me suis pas fait marteler. J’ai probablement eu un buzz parce que ça faisait quelques mois que je n’avais pas bu à ce moment-là. Alors c’était tout. Et J’étais juste, comme, ‘Je n’en veux pas.’ Et c’est la dernière fois que j’ai bu quelque chose.”

Août dernier, Labonté confirmé au FM99 WNOR station de radio qui TOUT CE QUI RESTE avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Victime de la nouvelle maladie” album.

“Victime de la nouvelle maladie” a été libéré via Intrépide en Amérique du Nord et onze sept en Europe.