Phil Lewis dit qu’Axl Rose « a réussi » à remplacer Brian Johnson lors de la tournée Ac/Dc

LA GUNS leader Phil Lewis dit ça Axl Rose a fait un travail « fantastique » en remplaçant Brian Johnson au bout du AC DC‘s « Rocher Ou Buste » visiter.

AC DC reporté les 10 dernières dates de son périple nord-américain du printemps 2016 après Johnson a été conseillé d’arrêter de jouer en direct ou de « risquer une perte auditive totale ». Le groupe a ensuite complété les étapes européennes et nord-américaines de son « Rocher Ou Buste » tournée avec le GUNS N’ ROSES leader en tant que « chanteur invité ».

Dans une nouvelle interview avec le « Parlez plus fort » podcast, animé par un journaliste musical chevronné « Dave de métal » Glessner et chanteur de hard rock/métal depuis toujours Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX), Lewis Raconté McMaster (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Votre voix est légendaire. Quand Axe a remplacé Brian dans AC DC, je te soutenais. Je pense que vous auriez fait un bien meilleur travail, personnellement. »

Après McMaster dit que Rose « lui a botté le cul » en chantant pour AC DC, Phil d’accord. « Il est fantastique », a-t-il déclaré. « Axe est le chanteur d’un chanteur. Et les gens qui ne chantent pas ne comprennent pas, parce qu’ils pensent qu’il sonne nasillardement et qu’il a ce drôle de vibrato. Mais c’est un chanteur de chanteur. Nous parlons, genre, de sept octaves. Il a fait ça AC DC des trucs sur la tête ; c’était sans effort pour lui. Et tu ne peux pas t’empêcher de te sentir mal pour le vieux Brian en train de souffler là-haut. J’ai tourné avec lui, et après environ la troisième ou la quatrième nuit, il a mal. Et c’est un boulot difficile pour n’importe qui, surtout pour quelqu’un de cet âge. Mais ouais, Axe vient d’entrer et l’a cloué. » Lewis puis encore une fois loué McMaster, en disant : « Mais vous auriez pu le faire aussi, cependant. »

AC DCLa tournée nord-américaine de s’est terminée à Philadelphie en septembre 2016, et malgré l’appréhension initiale des fans, Axe a généralement de bonnes critiques pour ses performances. Guitariste Jeune veau a déclaré à l’époque: « Je veux dire, dans la situation que nous avions, c’était très bien qu’il se porte volontaire et dise: » Hé, si je peux aider, laisse-moi essayer. Il a donc été très bon. Et il a dû apprendre beaucoup de chansons très rapidement, et il a fait un excellent travail.

Duff McKagan, qui représente un tiers de la formation classique partielle réunie de GUNS N’ ROSES, j’ai eu la chance de regarder Rose et AC DC jouer en juin 2016 à Londres, Angleterre et en septembre 2016 à Cleveland, Ohio.

Duff parlé de Axecollaboration avec AC DC lors d’une apparition en 2019 sur « L’église de ce qui se passe maintenant » Podcast. Il a dit : « Le chemin [Axl] est-ce que c’était incroyable. Il m’a dit : ‘Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer. Ils ont besoin d’un coup de main ici. [Late AC/DC frontman] Bon Scottc’est son éternel [hero]. [We said], ‘Mec, tu sais que tu n’as pas vraiment besoin d’essayer pour AC DC.’ Mais il était vraiment nerveux. ‘Je vais aller essayer. Cela correspond parfaitement à notre tournée. Et Sabrer et j’étais, comme, ‘Tu as le boulot.’ Mais il est allé à Atlanta et a essayé, entre guillemets, et a obtenu le poste. Je l’ai vu deux fois lors de cette tournée. J’ai pris l’avion pour Londres pour le voir, et j’ai pris l’avion pour Cleveland pour voir ça. C’était super. »

McKagan a ajouté: « Je pense que ce qu’il a fait pour [Axl]… Nous avons appris à connaître Angus à travers ça. Angus est maintenant sorti et a joué avec nous un tas de fois. C’était cette chose quand il avait 14 ou 15 ans, ‘Mec, un jour, si jamais je devais être dans AC DC…’ Il chantait avec un balai, et il a finalement pu le faire. Incroyable. »

AC DC a sorti son album de retour tant attendu, « Mise sous tension », en novembre 2020.



