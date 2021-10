Dans une nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn, LA GUNS chanteur Phil Lewis a expliqué comment la montée du grunge au début des années 1990 a forcé la plupart des groupes de hard rock à quitter la radio et MTV, avec des ventes d’albums et de tournées en chute libre.

« Le tout, toute la scène musicale de LA devenait de plus en plus sur les cheveux et la bêtise de celui-ci », a-t-il déclaré. « Nous n’étions pas vraiment idiots. Je veux dire, nous avons fait des trucs idiots, mais nous nous sommes toujours imaginés être plus un groupe de motards, de cuir et de sale. Nous étions assez heureux d’être sales.

« La tendance vers – et c’est certainement, je le jure, ce n’est pas un coup – mais quand vous obtenez des gars comme Kip Ailier; il est comme un mannequin, il est tellement beau [with] de gros cheveux et de grandes dents, et nous sommes assez sales et laids, et nous avons des dents manquantes.

« Je n’aimais pas la direction dans laquelle il allait », Phil admis. « Et je pense qu’il était probablement temps de l’abattre. Et ces choses ont un cycle de deux ou trois ans. Et j’avais l’impression que nous allions gérer le nôtre. nous étions là à ce moment-là. Mais nous ne l’avons jamais été. «

À sa libération en septembre 1991, NIRVANA‘s « Sent comme de l’alcool d’ados » a semé la confusion chez l’avant-garde du hair metal, mettant fin à une époque dominée par des rock stars glamour, androgynes et scintillantes qui saturaient absolument les ondes radio et étaient presque exclusivement ce qui était diffusé sur MTV.

L’année dernière, SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider Raconté Guitare ultime qu’il n’a pas blâmé le grunge pour la mort du hair metal. « Le métal des cheveux s’est fait tout seul », a-t-il déclaré. « C’est devenu trop commercialisé, puis il a été débranché et n’est devenu que des ballades puissantes et des chansons acoustiques, et ce n’était plus du métal. Il fallait que ça parte, ça devait changer. »

Snider‘s SOEUR TORSADÉE compagnon de groupe Jay Jay Français Raconté Daniel Sarkissian du « Le rock est mort? » documentaire sur la mort du hair metal et l’arrivée du grunge : « Le seul groupe qui a sauté et s’est sauvé était GUNS N’ ROSES. Et ma théorie est que GUNS N’ ROSES n’était pas perçu comme une blague. Ils sont sortis de LA, mais je pense que Axe [Rose], tout d’abord, avait une grande voix. Je pense qu’ils étaient perçus comme réels, pas faux. Genre, ils étaient de vrais drogués, pas de faux drogués. Il y a donc une authenticité. C’est une question d’authenticité, et le grunge est une question d’authenticité. Les gens voulaient de l’authenticité, alors ils l’ont eue avec le grunge. Cela a anéanti la frivolité perçue du hair metal, qui est : « Hé, mec. Faisons la fête. Allons chercher les filles et buvons. Je pense que les gens en ont marre de ça, et ils voulaient [something more] authentique. »

Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi Raconté Jour de presse dans une interview de 2014 que le CRÜE L’album sur lequel il a chanté était une déception commerciale parce que la scène musicale avait changé, avec le hair metal écarté pour le grunge.

« Tout le monde écoutait ALICE ENCHAÎNÉE et JARDIN DU SON, » Corabi mentionné. « À ce moment-là, nous étions considérés comme dépassés.

Selon Corabi, CRÜELa tournée américaine malheureuse de 1994 « était un cauchemar. Nous ne vendions pas de billets. C’était tout simplement horrible », a-t-il déclaré.

En 2019, ancien TNT chanteur Tony Harnell a déclaré que la montée du mouvement grunge, qui symbolisait l’esprit de la classe ouvrière et mettait l’accent sur la musique plutôt que sur l’image, était finalement une chose positive pour le genre rock, car elle « mettait une lumière très dure sur l’ennui et la répétition » du glam des années 80 la scène metal était devenue. Il a expliqué: « C’était le même look, les mêmes auteurs-compositeurs, les mêmes producteurs, et ça commençait juste à être… Personne n’offrait rien… Ne vous méprenez pas, il y en avait quelques-uns qui étaient intéressants et différents. , mais, pour la plupart, ils n’étaient tous qu’une sorte de remix, légèrement, d’autres groupes. »