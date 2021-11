Phil Lewis sur le fait d’avoir à poursuivre Steve Riley pour le nom des armes à feu de LA: « C’était F ** Ked Up »

Phil Lewis a commenté la résolution extrajudiciaire du litige concernant les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’accord de règlement d’avril 2021, lui et le guitariste Pistolets Tracii continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Steve Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.

Parler à Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com, le chanteur a déclaré: « Malheureusement, cela nous a obligés à aller au tribunal, à dépenser beaucoup d’argent en avocats. Et cela l’a en fait obligé » – se référant à Steve — « dépenser beaucoup d’argent en avocats alors qu’il aurait pu être un gentleman à ce sujet en premier lieu et mettre son nom pour que ce soit clair. Mais il était catégorique dans les interviews, qu’il disait: » Non, nous ne sommes pas changer notre nom. Pourquoi le devrions-nous ? Nous avons tout autant le droit, autant le droit qu’eux. Et c’était foutu. Et donc il a fallu qu’on dépense un tas d’argent pour régler ça. Maintenant c’est résolu, je m’en fous. Il peut sortir. Ça ne me dérange pas tant qu’il est C’est compris ‘Riley‘ préfixe et il n’y a pas de confusion. Parce qu’ils l’exploitaient, et il a été mis en place pour exploiter la confusion. Il a été mis en place pour des raisons horribles, horribles, et quand vous faites quelque chose pour toutes les mauvaises raisons, cela fonctionne rarement.

« Depuis les retrouvailles [between Tracii and me], nous avons été sur une telle lancée, et c’était un peu fou que nous ayons dû nous arrêter et gérer ça », Phil ajoutée. « Mais la pandémie a en fait joué en notre faveur, car elle nous a empêchés tous les deux de jouer. Et c’est résolu, et maintenant nous passons à autre chose. »

LA GUNS DE RILEY caractéristiques Riley aux côtés d’Orlando, guitariste/chanteur basé en Floride Kurt Frohlich, bassiste Kelly Nickels (un membre de LA GUNS‘ incarnation « classique ») et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour le groupe de 2007 à 2009, puis à nouveau de 2011 à 2014).

En janvier 2020, Riley a été poursuivi par Lewis et Armes à feu au tribunal de district de Californie. Joindre Riley comme défendeurs dans l’affaire étaient les trois musiciens qui ont joué dans sa version rivale de LA GUNS; le gestionnaire, l’agent de réservation et le marchandiseur de ce groupe ; et Records de robot d’or. La plainte, qui demandait un procès avec jury, alléguait que Rileyla version de LA GUNS (désigné dans le dossier comme « le contrevenant LA GUNS« ) créait une « concurrence déloyale » par son utilisation non autorisée du LA GUNS marque déposée. En outre, Armes à feu et Lewis cherchaient à obtenir réparation et/ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs images.

De retour en mai, Tracii Raconté Le salon SDR sur le litige avec Riley: « Nous avons fini par nous installer d’une manière où, au fond, [Steve] autorise les mots LA GUNS gratuitement; Je ne demande même pas un pourcentage de quand il joue. Je dis juste : ‘Hé, j’aurais pu prendre ta maison. J’aurais pu prendre tout ce que vous possédez. Mais je ne veux pas que tu meures dans la rue, et je ne veux pas que tu sois pauvre. Et j’aime vraiment son fils, Cole. C’est juste arrivé au point avec tous ces litiges…

« Je vis au Danemark la moitié du temps, alors quand nous avons fait cette chose appelée médiation, cette médiation a commencé à 23 heures, heure du Danemark, et il était neuf heures », a-t-il poursuivi. « Et je viens d’avoir un bébé. Et ma femme et mon bébé étaient dans la chambre, et je suis dans le salon, et c’est notre premier appartement là-bas, qui fait environ 72 mètres carrés – c’est minuscule. Et je Je suis debout, et je fais cette médiation. Et finalement, c’est arrivé au point où [we were] juste des allers-retours, et je me dis : « Comment puis-je facilement faire en sorte que cela ait du sens ? » Parce qu’à la fin, ils n’ont eu aucun argument. ‘Eh bien, je suis dans LA GUNS.’ C’était l’argument. Non, vous n’êtes pas – vous n’êtes pas dans LA GUNS. Vous avez été embauché par moi. Le bassiste a été embauché par moi. Et c’est aussi simple que ça. Mais si vous voulez prétendre que vous avez trouvé le nom ou que vous avez formé le groupe ou que c’était votre vision musicale ou que vous avez même écrit une putain de chanson, vous pouvez vivre dans ce fantasme, tant qu’il n’empiète pas sur mon Entreprise. »

LA GUNS‘ nouvel album studio, « Passé en damier », vient de sortir via Frontières Musique Srl.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).