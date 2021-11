À ce jour, Phil Lynott, le leader charismatique de MINCE LIZZY, reste une figure marquante de l’histoire de la musique rock. Des guitares twin lead signature du groupe à Lynottla capacité de lyriquement à capturer la vie de la classe ouvrière, son influence a été indéniable pour des générations de musiciens et de groupes de rock.

Le 5 novembre, Mercure Studios célèbre son héritage avec la sortie de la vidéo numérique de « Chansons pour pendant que je suis absent » — un film documentaire de Emer Reynolds chronique de la vie de cette icône.

Raconté à travers des entretiens avec MINCE LIZZY membres du groupe, collègues, membres de la famille et anecdotes de l’homme lui-même, « Chansons pour pendant que je suis absent » dépeint l’image de Lynottdu jeune garçon noir vivant dans la classe ouvrière de Dublin dans les années 1950 à la première rock star d’Irlande. Le film se concentre sur certaines de ses chansons emblématiques, du succès initial de « Whisky dans le bocal » jusqu’au milieu des années 1970 « Jailbreak », « En attente d’un alibi » et, bien sûr, « Les garçons sont de retour en ville », qui a atteint le n ° 1 en Irlande, le n ° 10 au Royaume-Uni et est devenu un succès aux États-Unis et au Canada, montant en flèche MINCE LIZZY dans la célébrité internationale. En tant qu’auteur-compositeur et poète, Lynott a infusé ses racines dans ces chansons, créant des récits auxquels les fans du monde entier pourraient s’identifier.

Aller un peu plus loin, « Chansons pour pendant que je suis absent » trace aussi Lynottau-delà du rock’n’roll, en tant que père, mari, fils et ami. Le film présente des conversations avec Philla femme de Caroline Taraskevics et ses filles Sarah Lynott et Catherine Lynott, de même que MINCE LIZZY membres Scott Gorham (guitariste), Eric Bell (guitariste), Darren Wharton (claviériste), et Moucheron Ure (guitariste de MINCE LIZZY et ULTRAVOX). En outre, Huey Lewis (HUEY LEWIS ET LES NOUVELLES), James Hetfield (METALLIQUE), Adam Clayton (U2), Brosse Shiels (RANGÉE DE DÉPANNAGE), Terry O’Neill (MINCE LIZZYpremier directeur de ), Suzi Quatro, et d’autres sont interviewés dans le film, offrant une vision claire et large de sa vie et de son héritage.

Malheureusement, le monde a perdu Phil Lynott en 1986, trois ans après MINCE LIZZY rompu. Cependant, on se souvient à jamais de sa musique et de ses contributions au rock’n’roll, et est même commémoré par une statue historique grandeur nature à Dublin. « Chansons pour pendant que je suis absent » renforce encore son importance en tant que musicien et artiste.

« Chansons pour pendant que je suis absent » est un Globe fabrication en association avec Fís Éireann/Écran Irlande. Il est produit par Alain Maher et John Wallace pour Photos de Cowtown et Peter Worsley pour Aigle Rock Films et dirigé par Emer Reynolds.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).