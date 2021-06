Phil Mickelson célèbre la victoire de la PGA en buvant du vin hors du trophée ⋆ .

Phil Mickelson a choqué tout le monde du sport lorsqu’il a remporté le championnat de la PGA à l’âge de 50 ans il y a quelques semaines.

Bien que Mickelson ait eu le temps de réfléchir après son triomphe historique, il n’a pas fini de célébrer.

“Lefty” a apporté le trophée Wanamaker (le trophée que vous obtenez pour avoir remporté la PGA) avec lui alors qu’il célébrait l’anniversaire de sa femme Amy.

Phil Mickelson s’est assuré de verser une partie de son vin préféré dans la grande tasse, tandis qu’Amy a pris une vidéo de lui.

J’ai amené le Wanamaker à la fête d’anniversaire d’Amy. Le vin avait un ingrédient supplémentaire cette fois – juste un soupçon de VICTOIRE 😋 C’est si bon ! pic.twitter.com/UQZf4jXoYw – Phil Mickelson (@PhilMickelson) 2 juin 2021

Mickelson a poursuivi sa victoire au championnat PGA avec une finition décevante au défi Charles Schwab. Phil n’a pas fait la coupe, mais il ne semblait pas très inquiet.

“Oui, je n’ai pas bien joué”, a déclaré Phil Mickelson après son tour via Yahoo Sports. “Mais j’ai gagné la PGA, alors…”

Phil Mickelson s’imprègne de tout après être devenu le plus vieux joueur à avoir remporté un tournoi majeur. Et pourquoi pas lui ? Avec sa victoire à la PGA, Mickelson a cimenté son héritage et aura une place dans l’histoire parmi les plus grands du jeu quand tout sera dit et fait.

