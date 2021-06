Phil Mickelson défie Tiger Woods de réaliser le rêve des amateurs de golf : un duel en tête-à-tête

. – C’est le rêve que tout fan de golf souhaite devenir réalité, mais Phil Mickelson a dépassé les attentes et a appelé Tiger Woods en duel et avec un gros pari.

Le duo de vétérans jouera ensemble, aux côtés d’un autre joueur remarquable, Rickie Fowler, lors des deux premiers tours du Players Championship à Sawgrass, en Floride, cette semaine. Mickelson, 47 ans, était de bonne humeur alors qu’il défiait son rival de longue date.

Le couple, qui compte 19 seniors entre les deux, s’est affronté à l’aube du golf pendant une grande partie de sa carrière et tous deux connaissent une renaissance : Woods, 42 ans, après un retour prometteur après une opération du dos, et Mickelson, avec une première victoire. cinq ans plus tôt cette saison au Mexique.

“J’adore notre partenariat”, a déclaré aux journalistes Mickelson, lauréat de cinq prix majeurs. “Je pense que c’est vraiment amusant”, a-t-il ajouté.

Excité, l’actuel numéro 19 mondial a ajouté en souriant : « Nous n’avons pas été en couple depuis des années. Et quand je regarde la première page du journal et que je vois le couple là-bas et l’excitation que cela a généré, cela me fait penser, pourquoi ne pas sauter tous les trucs secondaires d’un tournoi et s’affronter , et nous avons juste une sorte de match avec un gros pari et le gagnant remporte tout ?

“Je pense que ce serait vraiment amusant pour nous, et je pense qu’il y aurait beaucoup d’intérêt à cela si nous allions directement au tour final.”

« Tout ce qui vous met mal à l’aise »

Lors de la conférence de presse de Woods plus tard à Sawgrass, il a été interrogé sur la proposition de Mickelson.

Avant d’afficher un sourire, l’ancien numéro un mondial a déclaré: “Je ne suis certainement pas contre ça, nous jouerons tout ce qui le mettra mal à l’aise.”

Woods et Mickelson ont rarement joué ensemble au sommet de leur carrière, et les organisateurs de tournois les ont séparés pour diffuser leurs meilleurs talents à la télévision.

Ils n’ont jamais été amis lorsqu’ils se battaient pour le leadership dans le golf, mais se sont rapprochés ces dernières années, grâce au rôle de Woods en tant que vice-capitaine de la Ryder Cup et de la Presidents Cup. cours de golf.

Leur entraînement surprise, organisé à Augusta, en Géorgie, a alimenté les rumeurs sur la nouvelle bromance du golf.

“Nous avons toujours eu un respect mutuel et j’ai toujours apprécié ce qu’il a fait pour le golf”, a ajouté Mickelson. « Il y a quinze ans, ma carrière à côté de la sienne était nulle et maintenant ça va. Je vais mieux avec le temps », a-t-il poursuivi.

Mickelson a déclaré que les performances de Woods au début des années 2000 – il a remporté quatre courses consécutives entre 2000 et 2001, dont l’US Open avec un record de 15 coups – étaient la “référence” et le “meilleur” golf jamais joué.

“Je ne pense pas que quiconque … reverra jamais ce niveau de jeu”, a-t-il déclaré.

«C’était le golf le plus remarquable de l’histoire et je pense qu’il est irremplaçable. Je considère l’année 2000 comme une sorte de référence à l’US Open comme le meilleur golf que j’aie jamais vu et joué », a-t-il poursuivi.

De son côté, Tiger Woods a déclaré que Mickelson était le nom qu’il recherchait toujours dans un classement.

“Nous nous sommes toujours regardés et avons dit, où est-il sur le tableau?”, A-t-il déclaré. “Pour moi, pouvoir jouer avec une personne à laquelle j’ai été confronté pendant plus de deux décennies est très amusant”, a-t-il ajouté.

