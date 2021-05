Phil Mickelson entre dans l’histoire avec son titre PGA

24/05/2021 à 03h11 CEST

Le golfeur américain Phil Mickelson a conquis le championnat de la PGA ce dimanche, deuxième “ majeur ” de la saison, pour remporter le sixième titre de “ Grand Chelem ” de son record, historique pour l’avoir fait avec près de 51 ans, tandis que l’Espagnol Jon Rahm a clôturé avec note et un “ Top 10 ” dans l’île de Kiawah de Caroline du Sud.

Mickelson est devenu le plus vieux «grand» champion de l’histoire après avoir défendu la tête qu’il avait égalée vendredi. Le gaucher de San Diego a joué le titre le dernier jour avec son compatriote américain Brooks Koepka dans le match principal. À la recherche de son cinquième “ majeur ”, Koepka n’a pas réussi à obtenir sa meilleure version.

En fait, il a donné vie au leader avec un «double bogey» sur le deuxième trou. Mickelson a également commencé avec trop d’émotions, mais il a mieux contrôlé ses neuf premiers trous avec trois birdies et autant de bogeys. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen était le troisième candidat à la PGA dans ses derniers trous.

2021 #PGAChamp résumé en 4 minutes de Pure Joy. # ULTRAMoment | @MichelobULTRA pic.twitter.com/H0nEBa5bCO – Championnat PGA (@PGAChampionship) 23 mai 2021

«Lefty» a grandi au deuxième tour, ou du moins il n’a pas eu autant de problèmes que ses rivaux. Koepka a laissé des “bogeys” sur les trous 10, 11 et 13, et Oosthuizen sur 10 et un “double-bogey” sur 13. Mickelson a atteint l’avant-dernier trou avec trois coups d’avantage, un revenu qu’un champion vétéran ne voulait pas lâcher.

Malgré l’envoi de sa balle dans les sous-bois, la récupération et le «bogey» étaient bons, tout comme sa sortie en toute sécurité le 18, là où se trouvait le public. Des centaines de fans ont entouré un Mickelson qui a même eu du mal à atteindre le «vert», embrassé par l’arrière et avec une excitation excessive parmi le peuple.

Le public, soif du spectacle coupé par la pandémie de coronavirus, a submergé l’organisation. Koepka a signé sa reddition sans le “ birdie ” dans le 18e et “ Lefty ”, avec trois “ putts ” à sa disposition pour gagner, a clôturé son assaut historique sur la PGA, huit ans après son dernier “ Grand Chelem ”, avec un total de – 6.

Après deux coups, Koepka et Oosthuizen ont terminé à égalité pour la deuxième place. Dimanche, comme samedi, il était à nouveau amical lors de la tournée au pied de la mer de Charleston. Rahm, le seul Espagnol en lice après l’élimination vendredi de Sergio García, en a profité avec une superbe carte de 68 coups, sa meilleure journée.

Le golfeur basque a grimpé de 30 places pour terminer à égalité huitième, poursuivant sa tendance à la hausse cette semaine bien qu’avec le goût amer de retrouver le match tard pour se battre pour son premier «majeur». À 26 ans, voir son ami Mickelson gagner, en plus de la joie, lui donnera la tranquillité d’esprit de savoir combien de temps il lui reste.