Phil Mickelson entre dans l’histoire et remporte la PGA avec 50 ans

L’Américain Phil Mickelson, 50 ans, a remporté ce dimanche le championnat du PGA et est devenu le plus vieux champion à remporter un titre de tournoi majeur dans l’histoire du golf. Mickelson, qui a remporté son sixième majeur et a de loin joué dans le dimanche le plus surprenant de l’histoire du championnat PGA après avoir occupé la tête pendant trois des quatre jours de tournoi.

Le nouveau champion a fait deux premiers birdies avec ce jeu magique de coin et a laissé un casting de rivaux trop loin derrière pour le rattraper dans le vent changeant du Île de Kiawah (Caroline du Sud), où il a encore élargi sa figure légendaire.

Mickelson a clôturé avec un record de 73 (+1), construisant une avance de cinq coups dans les neuf derniers et ne commettant aucune erreur critique qui l’a éloigné de sa place dans l’histoire après avoir accumulé 272 tirs (-6), deux devant son plus rivaux directs, l’Américain Brooks Koepka et le Sud-Africain Louis Oosthuizen. Julius Boros a détenu pendant 53 ans la distinction de champion d’un tournoi de golf majeur plus ancien. Il avait 48 ans lorsqu’il a remporté le championnat de la PGA en 1968 à San Antonio, au Texas.

UNE pur chaos le long du 18e trou après que Mickelson ait frappé le fer 9 en toute sécurité à un peu plus de quatre mètres du trou, ce qui a presque remporté une victoire hautement improbable au début du tournoi. Des milliers de fans l’ont englouti dans la rue, une scène généralement vue uniquement au British Open, jusqu’à ce que Mickelson apparaisse le pouce levé.

Les chants de “Lefty! Lefty! Lefty!” Ils l’ont poursuivi jusqu’au green et à l’atelier de notation, leur dernier devoir d’une semaine qu’il n’oubliera pas de sitôt. Trois mois après que Tom Brady, 43 ans, ait remporté un septième Super Bowl, Mickelson a rejoint cette année d’éternel émerveillement. Mickelson est devenu le premier joueur de l’histoire du PGA Tour à remporter des tournois à 30 ans d’intervalle. Le premier de ses 45 titres est venu en 1991 alors qu’il était encore junior à Arizona State.

Le nouveau monarque du championnat de la PGA est devenu le 10e joueur à remporter des tournois majeurs en trois décennies, une liste d’élite qui commence avec Harry Vardon et a été récemment accomplie par Tiger Woods.

"Il est en tournée depuis que je vis", a déclaré l'Espagnol Jon Rahm, troisième au monde, qui a terminé huitième avec 287 (-1), après avoir conclu la journée avec sa meilleure tournée du tournoi (68, -4). "Pour lui, maintenir cette volonté de jouer, de rivaliser et de s'entraîner est vraiment admirable." Koepka et Oosthuizen, qui a terminé deuxième, ont eu leurs chances, mais seulement brièvement.

Le golfeur américain en avait 4 de plus au par 5 alors que le jeu était encore en cours et a clôturé avec un 74 (+2). Oosthuizen a frappé l’eau en essayant de faire une dernière course et a tiré 73 (+1) qui a rejoint Koepka en obtenant à la fois 284 coups accumulés (-4) et partageant la deuxième place.

La victoire est survenue une semaine après que Mickelson a accepté une renonciation spéciale à la US Open car au n ° 115 mondial et sans victoire ces deux dernières années, il n’était plus exempté du classement. Il n’avait pas terminé dans le top 20 de ses 17 derniers tournois depuis près de neuf mois. Il craignait de ne pas pouvoir se concentrer davantage sur les 18 trous. Et puis il a battu le peloton le plus fort de l’année, 99 des 100 meilleurs joueurs, et a rendu les choses faciles.

Le grand public revient

Le championnat PGA a eu la plus grande fréquentation depuis le retour de la pandémie de coronavirus, 10000 fans qui étaient les billets officiellement vendus par la PGA d’Amérique.

L’heure d’ouverture donnait l’impression que le dernier jour pouvait appartenir à n’importe qui. Le vent a terminé son changement dans la direction opposée des premiers tours, et bien qu’il y ait eu peu de score au début, à l’exception du Mexicain Abraham Ancer qui a établi le meilleur record du tournoi avec 65 coups (-7), Mickelson et Koepka ils ont échangé de la brillance et des gaffes pour terminer une journée mémorable.

Dans lequel Ancer a participé avec son parcours parfait qui lui a permis 50 positions pour partager la huitième place avec Rahm, qui en a récupéré 30, et sept autres joueurs parmi lesquels l’Anglais Justin Rose et l’Américain Collin Morikawa. Rose a récupéré 37 positions avec un record de 67 (-5) et Morikawa est monté à 30 avec une carte signée de 68 coups (-4).

Si Ancer a brillé comme Rahm le dernier jour, la victime latino-américaine a été le jeune Chilien Joaquín Niemann, qui a fait son pire voyage pour un record de 76 (+4) et l’a relégué à la 30e place avec un cumulatif de 290 (+2), le même qui avait le Texan Jordan Spieth, qui était arrivé dans le groupe des favoris.

L’Argentin Emiliano Grillo, qui est passé de moins en plus, a terminé le tournoi avec le meilleur bilan (70, -2) pour occuper la trente-huitième place (291, +3) avec cinq autres joueurs. Alors que le Mexicain Carlos Ortiz a fait l’inverse de la médaille en passant de plus en moins dans le tournoi et a terminé avec un record de 76 coups sûrs (+4) et accumulé de 294 (+6) qui lui a coûté 22 places au classement. finale, jusqu’à 55.

