Phil Mickelson et Jon Rahm parmi les intrigues captivantes de l’US Open ⋆ .

Beaucoup de choses ont changé depuis que l’US Open a été joué pour la dernière fois à Torrey Pines, en 2008.

Le champion de cette année, Tiger Woods, est mis à l’écart – peut-être pour toujours – alors qu’il réhabilite sa jambe droite brisée, à la suite de son effrayant accident de voiture en février.

Le vice-champion, Rocco Mediate, a 58 ans et évolue sur le Champions Tour.

Lors de cet Open il y a 13 ans, Woods, jouant avec une blessure aux ligaments du genou et une fracture de fatigue à la jambe, a survécu à Mediate lors d’une éliminatoire de lundi qui a duré 19 trous pour remporter son 14e championnat majeur en carrière à l’époque. Ni Woods ni Mediate ne sont sur le terrain cette semaine.

Vous savez qui est, cependant?

Phil Mickelson, fraîchement sorti de sa victoire au championnat PGA le mois dernier à Kiawah Island, qui aura 51 ans mercredi. Ce sera son 30e départ à l’US Open dans une carrière qui comprend 10 top-10 et un record de six finalistes. Mickelson, avec une victoire à l’US Open, deviendrait le sixième joueur à terminer sa carrière en Grand Chelem.

Jon Rahm est également sur le terrain, bien qu’il ait dû se retirer soudainement du Memorial le week-end dernier, après avoir terminé son troisième tour avec une avance de six coups, lorsqu’il a été testé positif pour COVID-19. Rahm, selon le protocole du PGA Tour, a été obligé de s’isoler depuis et n’est pas autorisé à retourner sur le terrain de golf avant cette semaine, juste avant le premier tour à Torrey Pines.

Le retrait a potentiellement coûté à Rahm la bourse du vainqueur de 1,7 million de dollars au Mémorial (s’il avait gagné dimanche), et cela lui a également coûté la chance de défendre son titre.

Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Jon Rahm. (2), AP

Malgré son incident malheureux à Memorial, Rahm doit être considéré comme l’un des favoris pour gagner cette semaine, sur la base de son histoire à Torrey Pines.

Il a remporté sa première victoire sur le PGA Tour à Torrey Pines lorsqu’il a remporté le Farmers Insurance Open en 2017. Il a également terminé à égalité au cinquième rang sur le parcours de San Diego en 2019, a terminé deuxième en 2020 et à égalité au septième rang en 2021.

Lui aussi a proposé à son épouse, Kelley Cahill, en 2018 à Torrey Pines.

Une autre histoire fascinante cette semaine sera celle de Dustin Johnson, le joueur classé n ° 1 au monde qui est embourbé dans une séquence de sept tournois dans laquelle il n’a pas réussi à terminer un seul top 10. Cette course comprend des coupes manquées au championnat PGA et au Masters, et une égalité pour la 48e place au championnat des joueurs.

Qu’en est-il du champion en titre de l’US Open, Bryson DeChambeau ?

DeChambeau a, lors de ses six derniers départs, apparemment perdu ses super pouvoirs. Il n’a qu’un seul top 10 au cours de cette période, une égalité pour la neuvième place au championnat Wells Fargo le mois dernier.

Autant d’attention que le jeu mercuriel de DeChambeau a attiré, ces derniers temps, l’attention s’est portée sur les allers-retours entre lui et Brooks Koepka, qui a été vu dans une interview divulguée avec Todd Lewis de Golf Channel en train de saccager DeChambeau à la PGA.

Depuis cette interview, qui n’a jamais été diffusée sur Golf Channel, mais qui a presque fait exploser Internet avec tant de vues, les deux se sont peaufinés. DeChambeau aurait été agité par les fans du Memorial l’appelant “Brooksie” et aurait alerté la sécurité pour les faire expulser. Koepka, qui ne jouait pas au Memorial, s’est tourné vers les médias sociaux pour offrir de la bière gratuite à tous les fans qui ont été expulsés du tournoi pour avoir chahuté DeChambeau.

Sur le terrain de golf, la question est de savoir si DeChambeau peut devenir le premier joueur depuis Curtis Strange en 1989 à répéter son titre de champion de l’US Open et si Koepka s’est suffisamment remis de son opération au genou en mars pour concourir. Koepka, même sur le mauvais genou et mettant comme un handicapeur de 18 à la PGA, a presque gagné à Kiawah Island le mois dernier.

C’est trop délicieux de penser que l’USGA aurait le courage de jumeler les deux pour les deux premiers tours.

Ensuite, il y a Rory McIlroy. Le n ° 8 mondial – qui n’a pas remporté de championnat majeur depuis 2014, nous a taquiné avec sa victoire au Wells Fargo le mois dernier, puis s’est retrouvé à égalité pour la 49e place à la PGA et une égalité tranquille pour la 18e au Memorial – est un cas de confusion. Où est-il? Fermer? Wells Fargo n’était-il qu’un mirage ?

Jordan Spieth, dont la dernière grande victoire en championnat était le British Open 2017, est en meilleure forme qu’il ne l’a été depuis quelques années cette saison avec une victoire à l’Open de Valero, un finaliste au Charles Schwab Challenge, six premiers. cinq finitions et huit top-10.

Spieth a déclaré que l’état actuel de son jeu est “certainement bien meilleur à bien des égards que, disons, ces deux dernières années, et pas tout à fait au niveau de liberté comme lorsque j’étais vraiment actif”.

Les fans soutiennent universellement que Spieth a du succès, comme ils le font pour Mickelson. Ainsi, chaque fois que Spieth montre des signes, comme la victoire à Valero, cela fait sensation parmi ses partisans.

“Je déteste le mot ‘de retour’, je déteste ça, ‘il est de retour'”, a déclaré Spieth. « Je ne suis jamais allé nulle part. Tout cela fait partie de ce qui se passe dans une carrière. Il y a des hauts et des bas.”

Découvrir qui aura le genre de “up” colossal que Woods a eu 13 ans à Torrey Pines est la raison pour laquelle nous regarderons tous avec un tel intérêt cette semaine.