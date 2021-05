Phil Mickelson et Scott Dixon en gagnent chacun un pour les vieux – RedState ⋆ .

Si 2021 nous a montré quelque chose, c’est que la jeunesse est servie – au moins à l’occasion – une humble tarte par ses aînés. Tom Brady (avec plus d’un peu d’aide de la ligne défensive de Tampa Bay) a triomphé de Patrick Mahomes au Super Bowl de cette année, consolidant simultanément son statut de GOAT et battant son héritier en tant que star brillante des quarts de la NFL. Scott Dixon, pilote vétéran d’Indy Car, a décroché la pole position pour l’Indianapolis 500 de cette année, battant deux jeunes canons dont l’âge combiné est d’un an de plus que celui de Dixon. Et finalement, Phil Mickelson est devenu le golfeur le plus âgé à remporter un championnat majeur lorsqu’il a remporté la PGA de cette année.

Ce qui rend l’accomplissement de Mickelson d’autant plus étonnant, c’est qu’il est résolument à la baisse de sa carrière, aussi illustre qu’elle l’a été. Avant la PGA, il n’avait remporté aucun tournoi d’aucune sorte depuis deux ans. Mickelson n’a pas encore terminé dans le top 20 d’un tournoi en près de neuf mois. Son classement parmi ses pairs avait glissé à la 115e place. Il a dû accepter une exemption spéciale pour jouer dans la PGA de cette année car il n’était plus un qualifié automatique. Et puis il sort et gagne la chose. Rien de tel qu’un flair pour le dramatique.

Mickelson est l’un des athlètes professionnels les plus désinvoltes, comme l’illustre cet échange avec un Nick Faldo complètement déconcerté:

Phil Mickelson est passé pour une analyse cet après-midi; Nick Faldo n’était pas tout à fait prêt pour sa première blague de père pic.twitter.com/tNycbpWCeL – Annonce horrible (@awfulannouncing) 8 août 2020

Reste à savoir s’il choisit de poursuivre une carrière dans la radiodiffusion une fois ses journées de jeu terminées. Il est difficile d’imaginer que la victoire d’aujourd’hui amènera ce jour plus tôt.

Tournant les projecteurs sur Dixon, le calme néo-zélandais est au sommet de la course Indy Car depuis vingt ans. Il a remporté six championnats, dont l’an dernier. Il a déjà remporté un Indianapolis 500, et comme en témoigne sa pole position pour la course de cette année, il est très certainement à la recherche d’un autre.

Le coup contre Dixon tout au long de sa carrière est qu’il n’est pas l’individu le plus engageant à enfiler une combinaison et un casque. C’est un gars parfaitement gentil, mais si quelque chose il est trop gentil. Pas de fouilles verbales chez les concurrents, pas de scandales juteux avec lesquels faire la une des journaux, pas de plaisanteries spirituelles ou de répartition rapide pour des citations toutes faites. Tout ce que fait Dixon, c’est sortir et gagner. Et gagnez. Et gagnez encore plus. Pour mémoire, sa dernière saison sans victoire? 2004.

Il y a eu un moment sportif dimanche dernier où les jeunes ont été servis, mais même là, un vieux visage familier n’était pas loin. Chase Elliott, fils du pilote du NASCAR Hall of Fame Bill Elliott, a remporté la course inaugurale (pour NASCAR, en tout cas) au Circuit of the Americas à Austin, Texas. La piste, qui accueille également le Grand Prix des États-Unis pour la Formule 1, est un peu une valeur aberrante pour les courses de stock car, bien que l’on ne puisse qu’imaginer ce qui se passerait si un Lewis Hamilton ou une variante de celui-ci tentait de faire rouler une voiture de Coupe autour de la piste. Il est fort douteux que cela se passe bien.

Elliott le plus jeune, qui a remporté la saison dernière son premier championnat de la Coupe, est de loin le pilote le plus populaire de NASCAR. Il a certainement gagné des fans tout seul, mais il est tout aussi certain qu’il a amené avec lui une grande partie de la base de fans de son père. Étant donné que Bill Elliott a remporté seize fois le prix du pilote le plus populaire de NASCAR, il n’est pas surprenant que son fils ait emboîté le pas, remportant ledit prix au cours des trois dernières années sans aucun challenger sérieux en vue.

Ainsi, alors que 2021 avance, à l’exception notable de la Maison Blanche, il est rafraîchissant de voir des athlètes vétérans prouver qu’ils peuvent battre les rugrats à leur propre match. Cela ne changera pas le monde ou incitera les milléniaux à penser qu’ils ne devraient peut-être pas être aussi dédaigneux à l’égard de leurs aînés, mais c’est tout de même un bon changement de rythme.