Phil Mickelson, pas de pression pour une semaine pleine d’incentives

.

Le golfeur américain Phil Mickelson Il a reconnu ce lundi faire face à une semaine pleine d’incitations, tant personnelles que professionnelles, et toutes visant à favoriser sa participation à l’US Open, qui débute jeudi.

Mickelson il est confiant de remporter le championnat de la PGA le mois dernier, ainsi que de la motivation supplémentaire pour se préparer à un titre insaisissable dans sa ville natale.

Le golfeur chevronné, qui aura 51 ans mercredi, a déclaré qu’il avait passé la semaine dernière à travailler sur son jeu à Torrey Pines, un endroit avec lequel il a eu une relation amour-haine au fil des ans en raison d’une refonte du parcours. il a été joué quand il a grandi dans la région.

“C’est une opportunité unique car je n’ai jamais gagné d’US Open”, a-t-il déclaré. Mickelson après une série d’entraînements à Torrey Pines.

“C’est dans mon jardin. J’ai la possibilité de bien me préparer et je voulais faire le bon travail”, a-t-il ajouté.

Pour l’obtenir, Mickelson Il a admis qu’il s’était complètement isolé du monde extérieur et qu’il ne ressentait pas non plus de pression supplémentaire.

“J’ai éteint tout le bruit. J’ai éteint mon téléphone. J’ai éteint beaucoup d’autres choses pour pouvoir me concentrer sur cette semaine et vraiment donner ma meilleure chance d’essayer de jouer de mon mieux. Maintenant, vous avez toujours besoin d’un peu de chance , vous avez toujours besoin de choses s’il vous plaît rejoignez-nous et cliquez mais je sais que je joue bien et je voulais juste me donner toutes les chances de jouer à mon meilleur. “

Le terrain a été fermé au public la semaine dernière en vue de l’US Open, et Mickelson il en profita surtout pour s’entraîner sur les greens.

Le sextuple grand vainqueur, qui a remporté à trois reprises ce qui est maintenant le Farmers Insurance Open à Torrey Pines, admet qu’il a dû accepter les changements apportés par Rees jones en 2001.

L’homme connu sous le nom de « Open Doctor » a fait une rénovation du terrain dans l’espoir de décrocher un US Open; le travail a porté ses fruits puisque Torrey Pines a accueilli l’US Open 2008 lorsqu’il a été proclamé champion Tiger Woods et ce sera aussi cette année.

Mickelsoncependant, il ne s’est jamais adapté. Il n’a que quatre top-10 en 18 départs depuis les échanges, y compris un tir légitime à la victoire, il y a 10 ans, lorsqu’il a terminé deuxième derrière Bubba Watson.

À l’US Open 2008, Mickelson il a joué les deux premiers tours de manière désastreuse sans chauffeur. Il a en fait marqué un coup mieux que les bois au premier tour, mais il a fait un 9 au-dessus du par au troisième tour lorsqu’il a fallu trois coups pour placer la balle sur le 13e green et a terminé à égalité au 18e.

“J’ai beaucoup joué ici depuis la réorganisation, mais je n’ai vraiment pas passé beaucoup de temps à apprendre les nuances, et je l’ai fait en début de semaine dernière”, a-t-il expliqué. Mickelson.

Mickelson a terminé deuxième – record – six fois à l’US Open, le plus récemment en 2013 à Merion, en Pennsylvanie, où il a terminé à deux coups derrière l’Anglais Justin Rose.

Ses décisions les plus proches ont été à l’US Open 1999 à Pinehurst, Caroline du Nord, où il a terminé un coup sûr derrière Payne Stewart, et à l’US Open 2006 à Winged Foot, New York, où un double bogey sur le 72e trou l’a fait perdre par un. à l’Australien Geoff Ogilvy.

Un titre de l’US Open est le seul gros titre qui vous empêche de Mickelson un Grand Chelem dans sa carrière.

“Quand vous savez que vous jouez à un certain niveau et que vous êtes patient et que ça clique enfin, comme sur la PGA, j’avais l’impression de jouer à ce niveau depuis quelques mois, mais je n’étais pas “, a noté Mickelson. “Ensuite, quand tout s’est mis en place dans un moment parfait comme celui-ci, c’était excitant de tout mettre en place.”

Mickelson Il a souligné qu’ils ont été quelques mois de grande expérience pour son avenir.

“J’espère que certaines des choses que j’ai apprises à l’avenir se poursuivront et me donneront plus d’opportunités cet été, car j’ai l’impression de bien jouer au golf.”