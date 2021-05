Phil Mickelson remporte le championnat de la PGA pour devenir le plus ancien grand gagnant de l’histoire du golf et “ une inspiration ” dans les yeux de Tiger Woods qui a rendu hommage sur Twitter

Phil Mickelson est devenu le plus ancien grand gagnant de l’histoire avec sa victoire au 103e championnat de la PGA.

Il s’agissait de son sixième titre de golf majeur et il survient 16 ans après avoir remporté le trophée Wanamaker pour la première fois.

C’était la sixième victoire majeure de Mickelson

«C’est juste un sentiment incroyable parce que je croyais juste que c’était possible, mais pourtant tout disait que ce n’était pas le cas», a déclaré Mickelson, qui a débuté la semaine en tant qu’outsider 280-1.

«J’espère que d’autres trouveront cette inspiration. Cela peut demander un peu de travail supplémentaire, un peu plus d’efforts pour maintenir physiquement ou maintenir les compétences, mais ça vaut le coup à la fin, et j’apprécie tellement de tenir ce trophée Wanamaker.

Julius Boros était l’ancien champion majeur le plus âgé, remportant le titre de la PGA américaine en 1968 à l’âge de 48 ans.

Mickelson a marqué un 73 final au milieu de scènes maniaques autour du 18e green, terminant six sous la normale et deux tirs devant Brooks Koepka et Louis Oosthuizen.

Les fans se sont excités en regardant la victoire historique

Il a été assailli par les spectateurs après avoir frappé une superbe approche du 18e et avait besoin de l’aide des gardes de sécurité pour forcer son chemin vers le green.

Cependant, Koepka, qui a subi une intervention chirurgicale pour une luxation de la rotule et des lésions ligamentaires en mars, n’a pas semblé impressionné par cela.

«C’aurait été cool si je n’avais pas eu de blessure au genou et que je me sonnais plusieurs fois au genou dans cette foule parce que personne n’a vraiment donné comme ***», dit-il.

La victoire le propulse au 12e rang des victoires majeures de tous les temps

«C’est cool pour Phil, mais être sifflé quelques fois n’est pas vraiment mon idée du plaisir.

«Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment jusqu’à ce que vous sortiez de la chirurgie comment… je veux dire, même quand je faisais de la rééducation et qu’il y a cinq personnes qui se tiennent près de vos genoux, vous devenez un peu nerveux.

Mickelson aura 51 ans le 16 juin, la veille de l’US Open – qu’il doit gagner pour terminer le Grand Chelem en carrière – débute à Torrey Pines.

Et son exploit dimanche a été reconnu par son rival Tiger Woods.

«Vraiment inspirant de voir Phil Mickelson le refaire à 50 ans. Félicitations », a-t-il tweeté.