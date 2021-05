Phil Neville affirme que l’entretien à l’Inter Miami a été le plus difficile de tous les temps alors que l’ex-star de Manchester United insiste sur le fait que David Beckham ne lui a pas confié le poste

Phil Neville a insisté sur le fait que son vieil ami et ancien coéquipier de Manchester United, David Beckham, n’avait pas “ reçu ” le poste d’Inter Miami.

En fait, l’ancien entraîneur des Lionnes d’Angleterre a déclaré que le processus d’entrevue pour le poste dans la MLS «était aussi difficile que tout ce que j’ai vécu».

Neville a été nommé entraîneur-chef de la nouvelle franchise MLS soutenue par Beckham en janvier et a immédiatement été confronté à des affirmations selon lesquelles il avait été “ donné le poste par son compagnon ”.

C’est exactement ce que Simon Jordan a dit, avec l’expert franc de talkSPORT affirmant que Neville n’a obtenu le rôle qu’en raison de sa relation avec Becks et “ n’a pas été nommé au mérite ”.

Beckham a riposté à ces affirmations de “ taux de copains ” et la sœur jumelle de Phil, Tracey, l’a également soutenu, révélant à talkSPORT que Phil était toujours l’entraîneur le plus passionné de la famille et méritait pleinement son nouveau rôle et son déménagement aux États-Unis.

Tracey est retournée aux studios talkSPORT vendredi, remplaçant Darren Bent sur Drivetime, et a surpris l’animateur et grand fan de United Andy Goldstein en organisant une interview en direct avec son frère jumeau.

Goldstein n’a pas pu résister à une blague effrontée sur la difficulté du processus d’entrevue, à la suite des rumeurs.

David Beckham est le président du côté MLS de l’Inter Miami

Mais Neville a insisté, bien qu’il ait le soutien de Beckham, c’étaient les autres copropriétaires du club qui avaient besoin d’être convaincus.

“Quand je regardais ce travail, je dois dire, et vous n’allez probablement pas me croire, mais le processus d’entrevue a été aussi difficile que tout ce que j’ai fait”, a déclaré le manager de Miami.

«En termes de convaincre – pas David, David connaît mes qualités et nous en parlions depuis longtemps – mais les autres propriétaires, la famille Mas qui sont les principaux actionnaires de l’organisation, ils voulaient savoir et ils voulaient choisissez la bonne personne.

«Ils avaient limogé un directeur après 12 mois, ce qu’ils ne voulaient pas faire, et ils savaient qu’ils devaient faire de grands changements et ils ont investi beaucoup d’argent dans les installations.

«Notre terrain d’entraînement vaut 80 millions de livres sterling et c’est aussi bon que n’importe quoi dans le football européen – c’est le meilleur en Amérique.

«En fin de compte, ils m’ont aimé, ils m’ont employé et nous avons pris un bon départ.»

Neville et Beckham ont grandi ensemble dans le cadre de la “ classe des 92 ” stars de l’académie de Manchester United

Neville a rejoint Miami avant sa deuxième saison en Major League Soccer.

Diego Lopez, qui était auparavant entraîneur de l’équipe mexicaine de Monterrey, était en charge de leur campagne inaugurale, mais a été limogé après avoir remporté seulement sept matchs en 23 matchs et terminé 10e de la Conférence Est de 14 équipes.

Le premier mandat de Neville est maintenant en cours, avec l’ancien défenseur de United et Everton à deux matchs.

Interrogé sur la façon dont il s’est installé de l’autre côté de l’étang et sur le début de la nouvelle saison de son équipe, il a déclaré à talkSPORT: «Nous sommes ici depuis deux mois et demi maintenant.

«La saison a commencé, nous avons notre troisième match dimanche. Nous avons perdu le premier match mais bien joué, et nous avons gagné le deuxième match qui a été une grande victoire, vraiment, pour obtenir votre première victoire en championnat, et les garçons ont bien joué.

«J’adore ça – le temps est incroyable, les installations et le terrain d’entraînement sont aussi bons que tout ce dans quoi j’ai été impliqué. Donc j’adore ça.

«Les propriétaires ont dépensé beaucoup d’argent et ils voulaient créer une culture autour du club, donc les gens entrent tôt, nous prenons le petit-déjeuner ensemble, nous allons dans la salle de gym et faisons toute la pré-rééducation et regardons les vidéos ensemble avant l’entraînement, ce qui ne se passait pas la saison dernière.

«Nous avons donc essayé de créer une culture que nous considérons comme normale – ce que font les lionnes, quoi [speaking to Tracey] vos filles de netball ont fait quand vous étiez le manager.

«Les joueurs ont adoré. Nous avons Gonzalo HIguain qui est un joueur de classe mondiale, nous avons Blaise Matuidi qui est un vainqueur de la Coupe du monde, ils voient juste cela comme faisant partie de ce qu’ils ont fait dans le cadre de leur carrière. Ils ont été formidables et ont pris tout ce que nous voulions.

«Et on s’attend à ce que nous remportions le titre MLS cette saison. David, en tant que propriétaire, tout ce qu’il a fait, il voulait gagner et voulait être le meilleur, et nous avons le meilleur terrain d’entraînement en Amérique.

«Donc, tout ce que nous faisons, c’est que nous voulons gagner. Les propriétaires m’ont soutenu, nous avons recruté 12 nouveaux joueurs, nous devons donc gagner chaque match – c’est l’attente sur nos épaules.

«Mais c’est l’attente que moi et les joueurs souhaitons. C’est la ligue la plus compétitive au monde, où littéralement n’importe quelle équipe de la ligue peut battre n’importe quelle équipe, et il n’y a pas une ligue au monde où vous voyagez à travers trois fuseaux horaires et jouez dans autant de climats différents.

“C’est une ligue vraiment difficile et une ligue brutale si vous ne faites pas les choses correctement.”