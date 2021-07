Phil Neville insiste sur le fait qu’il a le soutien total de David Beckham alors que la série de défaites de l’Inter Miami s’étend à six matches, avec un seul but marqué et 13 encaissés

in

Phil Neville admet qu’il sait quelles seront les implications si sa course cauchemardesque à l’Inter Miami se poursuit.

Le club a subi une sixième défaite consécutive alors qu’il s’est vu infliger une humiliation 5-0 par New England Revolution mercredi soir, un résultat qui lui laisse le pire record des 27 équipes de MLS et le bas de la Conférence de l’Est.

L’équipe de Neville était menée 4-0 à la mi-temps

Au cours de la course stérile, l’Inter Miami n’a marqué qu’un seul but et en a encaissé 13.

Neville insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin des propriétaires du club, dont son ancien coéquipier d’Angleterre et de Manchester United, David Beckham, pour lui rappeler que les résultats ne sont pas assez bons.

“Je ressens leur plein soutien – je l’ai toujours fait”, a déclaré Neville à propos des propriétaires de Miami. « Ils n’ont pas besoin de me parler de leurs préoccupations parce que j’ai les mêmes préoccupations.

«Je suis dans le football depuis assez longtemps et je connais les conséquences – ce n’est pas un problème pour moi. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, nous avons juste besoin de meilleures performances sur le terrain.

Neville s’est associé à Beckham lorsqu’il a été nommé patron de l’Inter Miami mais cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent

« J’ai une grande responsabilité et je suis responsable de tout ce que je fais. Nous sommes sur une course en ce moment qui me met sous pression.

L’Inter Miami compte dans ses rangs Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, mais était à 4-0 face aux tops de la Conférence Est de la Nouvelle-Angleterre à la mi-temps.

Bien que son équipe soit en mauvaise forme, Neville a affirmé que la performance l’avait pris par surprise et a appelé les joueurs à en donner plus.

« Je ne m’y attendais pas. Les joueurs doivent se regarder longuement et sérieusement, et moi aussi », a-t-il ajouté. « Nous gagnons et nous perdons ensemble.

Neville a appelé ses joueurs à jouer davantage comme une équipe

« En fin de compte, c’est mon travail de rendre cette équipe meilleure, et en ce moment, ce n’est pas le cas. C’est sur mes épaules.

« Lorsque nous subissons une déception, nous devons nous assurer que nous pouvons récupérer. C’est ça le football – avoir du courage, de la bravoure, ne pas laisser tomber ses coéquipiers sur le terrain.

« Nous ne le faisons pas et c’est quelque chose que nous n’avons pas fait au cours des six derniers matchs. C’est quelque chose que nous devons rectifier dès que possible.

« Avaient-ils de meilleurs joueurs que nous ? Sur le papier, non, mais c’est une équipe et c’est ce que nous devons devenir. C’est tout ce que je demande – une équipe qui se battra les unes pour les autres, regardera dans les vestiaires et se fera confiance.

Neville peut-il changer les choses à l’Inter Miami ?

« C’est ce que je leur ai demandé de faire – se regarder dans le miroir et demander : « Que faites-vous pour l’équipe ? Rien ne me dissuadera d’essayer de réussir dans ce club de football.

L’Inter Miami a rejoint l’élite américaine pour la saison 2020, Neville prenant le poste avant sa deuxième campagne après trois ans à la tête de l’équipe féminine d’Angleterre.

Il n’a remporté que deux matches de championnat depuis sa prise de fonction et a présenté ses excuses aux fans de l’Inter Miami pour les performances et les résultats.

“C’est le plus bas en termes de sentiments après une défaite que j’ai eue depuis que je suis arrivé dans ce club de football – et nous avons eu quelques déceptions”, a déclaré Neville.

« Vous pouvez perdre des matchs dans le football, mais la manière dont nous avons perdu ce soir était… nous avons dit le mot inacceptable dans le passé – c’est pire que ça.

« Il s’agit de jouer pour votre fierté, pour l’insigne, pour vos supporters – je ne peux que m’excuser auprès d’eux pour ce qu’ils ont vu ce soir. Ce sont eux que je ressens, plus que moi-même ou les joueurs, car ils méritent mieux.