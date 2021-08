Phil Rind de Sacred Reich sur la mort de Jason Rainey : “Nous l’avons vu venir depuis longtemps”

REICH SACRÉ leader Phil Rind a réfléchi au décès de l’ancien guitariste du groupe Jason Rainey, affirmant que lui et ses compagnons de groupe “l’avaient vu venir depuis longtemps”.

Rainey décédé en mars 2020 d’une crise cardiaque. Sa mort est survenue plus d’un an après avoir été licencié par REICH SACRÉ juste au moment où le groupe commençait à enregistrer son album de retour, “Éveil”.

Couenne discuté Raineyla sortie de REICH SACRÉ et la mort éventuelle du guitariste lors d’une toute nouvelle interview avec les quatre membres de SÉPULTURE dans le cadre de leur “SepulQuarta” direct. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était vraiment difficile. Je suis probablement plus proche de Jason que n’importe qui d’autre. Nous nous connaissons… J’avais 16 ans, j’en ai 52 [now]. Nous nous connaissons donc depuis assez longtemps. Sa santé venait de se détériorer. Il avait vécu avec moi à deux reprises. Il a voulu conduire des camions pendant un moment alors que nous ne faisions rien. Je l’ai mis en auto-école. Il a juste… je ne sais pas ; il ne voulait pas le faire. Et puis quand nous nous préparions pour l’enregistrement, il vivait ici et je l’ai installé avec une guitare pour enregistrer et répéter et travailler sur les chansons. Et il ne pratiquait même pas vraiment ce que nous faisions.”

Phil a poursuivi: “J’ai l’impression qu’à bien des égards, il a été en quelque sorte vérifié émotionnellement. Mais je pense que c’est une chose de savoir ces choses par soi-même, et c’est une autre chose de les admettre à d’autres personnes. Personne ne veut l’admettre à eux-mêmes quand vous ne pouvez pas faire des choses que vous pouviez faire avant, et c’est triste. Et votre vie change, et c’est effrayant. Donc, il était évident que ça n’allait pas marcher. Nous avons fait tout ce que nous pouvions au premier jour en studio. C’était le premier jour en studio, et les autres gars étaient, genre, ‘Mec…’ Et je me dis ‘On doit juste continuer. Ne t’inquiète pas. Nous devons aller jusqu’au bout, parce que nous devons à Jason d’aller jusqu’au bout. Et si ça ne marchait pas, je ne voulais pas avoir de doutes dans mon esprit, du genre “nous n’avons pas essayé ceci” ou “nous n’avons pas essayé cela” – nous devions tout faire. Et puis il était visiblement très blessé à cause de ça. Parce que, encore une fois, c’est difficile à admettre. Alors il était vraiment très contrarié et s’est déchaîné et a dit un tas de choses qui n’étaient vraiment pas vraies. prendre soin de répondre, parce que personne ne le sait, et ce qui se passe n’est vraiment l’affaire de personne. C’était juste triste. Et puis quand il est décédé, nous l’avons vu venir pendant longtemps. “

Rainey a été remplacé par Joey Radziwill, qui a fait ses débuts dans l’enregistrement avec REICH SACRÉ sur “Éveil”. Sorti en août 2019 via Disques de lames de métal, le premier LP du groupe en 23 ans marqué REICH SACRÉla première sortie de depuis le retour du batteur Dave McClain.

Raineyla femme de, Renée Novak, a déclaré à l’Arizona Republic l’année dernière que son mari était “un être humain très doux avec une bonne âme qui n’aimait pas la confrontation ou tout type de conflit. Il ferait tout son possible pour les amis, et ses amis iraient hors de leur chemin pour lui.”

Novak dit la scission avec REICH SACRÉ était dur sur Rainey. “Mais honnêtement”, a-t-elle dit, “il ne pouvait pas remplir les exigences d’une tournée et tout ce qui va avec la sortie d’un nouvel album à cause de sa santé.”

Formé en 1986, REICH SACRÉ faisait partie de la deuxième vague de thrash, avec TESTAMENT, ANGE DE LA MORT, DESTRUCTION et ANGE NOIR. Au cours des années, REICH SACRÉ avait produit un catalogue de chansons agressives politiquement chargées qui ont résisté à l’épreuve du temps.

REICH SACRÉ ont rompu en 2000 et sont restés inactifs jusqu’en 2006, lorsqu’ils ont reçu des offres pour jouer dans des festivals européens.



