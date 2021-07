Phil Schiller parle des voitures électriques, de l’iPod et plus encore lors d’une interview avec Lamborghini [Video]

Apple Fellow Phil Schiller s’est assis avec les gens de Lamborghini pour parler de l’innovation et de l’avenir dans le cadre de la série « Timeless Innovation » de l’entreprise axée sur la Lamborghini Countach. Dans l’interview, Schiller parle de son travail chez Apple au fil des ans, de ce que l’avenir nous réserve et bien plus encore.

Lamborghini a sorti deux vidéos dans le cadre de sa série avec Schiller. Dans la première vidéo, l’Apple Fellow discute de ses réflexions sur l’innovation et la passion, avec un accent particulier sur l’avenir. Schiller remarque que l’une des clés est d’être un « participant actif » à l’innovation, plutôt que de « rester les bras croisés et de se demander » ce que l’avenir nous réserve (via setteBIT).

Nous avons interviewé l’Apple Fellow Phil Schiller pour approfondir la technologie, l’informatique et l’innovation suscitées par la soif de changement qui résonne toujours avec tout ce qui a trait à la Lamborghini Countach, accompagnée de sa passion pour les super voitures de sport Lamborghini.

Dans la deuxième vidéo, Schiller répond à 12 questions rapides sur lui-même, son travail chez Apple et ses voitures préférées. Schiller dit que le produit sur lequel il a travaillé et dont il est le plus fier est l’iPod. « iPod était très amusant, très rapide, et cela a vraiment changé Apple pour toujours. » Quant à sa plus grande réussite ? Schiller dit qu’il espère que “c’est encore à venir”, car il y a “toujours quelque chose sur lequel travailler”.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur sa propre voiture électrique, on demande à Schiller s’il choisirait une voiture électrique ou à moteur à combustion. Lamborghini a annoncé sa première voiture électrique plus tôt cette année.

« Je dirais toujours la combustion, mais je me prépare pour l’électrique. Je pense que le monde l’exige de nous, donc je suis ravi de voir ce que des entreprises comme Lamborghini peuvent faire pour apporter de l’efficacité d’une manière qui apporte toujours de l’émotion.

Les deux vidéos valent absolument le détour et sont un regard assez fascinant sur ce que Phil Schiller fait et passionne aujourd’hui. Ils peuvent être trouvés sur le site Web de Lamborghini.

