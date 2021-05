Phil Schiller révèle un coût de 50 millions de dollars pour la WWDC, les détails du programme App Store Small Business, et plus

Phil Schiller, Apple Fellow, a officiellement pris la parole aujourd’hui dans la bataille juridique d’Apple contre Epic Games. Le vétéran d’Apple s’est fortement concentré sur les débuts de l’App Store, mais a également fourni des informations intéressantes sur ce qu’il en coûte pour faire fonctionner la WWDC, un nouveau centre de développement à Apple Park, etc.

Au cours de son témoignage, Schiller a révélé qu’il en coûte à Apple environ 50 millions de dollars chaque année pour organiser sa Conférence mondiale des développeurs. Cela fait probablement référence à la version en personne de la WWDC plutôt qu’à la version numérique.

Les gens de Protocol ont une bonne explication sur les raisons pour lesquelles le coût de la WWDC est important dans l’affaire Epic:

Epic a fait valoir que la rentabilité élevée de l’App Store est l’une des raisons pour lesquelles Apple continue d’exiger 30% des transactions numériques et qu’Apple ne justifie pas ce taux de commission par ses allégations de sécurité, de confidentialité, d’examen de l’App Store et d’autres opérations. frais. Apple a fait valoir qu’il n’avait pas calculé la rentabilité de l’App Store en tant qu’unité individuelle et que toute tentative de le faire serait trompeuse car elle ne prend pas en compte le montant d’argent qu’Apple investit dans l’écosystème iOS, comme la recherche et les coûts de développement et l’argent qu’il dépense pour des événements comme la WWDC.