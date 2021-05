Phil Schiller témoigne alors qu’Apple commence à présenter son cas dans le procès Epic

Apple a officiellement commencé à présenter son cas dans la bataille juridique en cours avec Epic Games sur l’App Store. Les choses ont commencé avec le témoignage de Phil Schiller, Apple Fellow et patron de l’App Store, et Tim Cook et Craig Federighi devraient témoigner plus tard cette semaine et au début de la semaine prochaine.

Apple a déclaré que le témoignage de Schiller se concentrera sur le développement et le lancement de l’App Store en 2008, les détails et la couleur autour des directives de l’App Store, le paysage concurrentiel de l’industrie des smartphones, etc.

Schiller a fait partie de l’équipe marketing d’Apple pendant 27 ans avant de passer au poste d’Apple Fellow l’année dernière. Malgré son nouveau titre d’Apple Fellow, Schiller dirige toujours l’App Store et les événements Apple. Son travail sur l’App Store fait de lui un acteur notable dans l’affaire Epic vs Apple.

Dans les premières minutes de son témoignage, Schiller a été interrogé sur la façon dont Steve Jobs a réorganisé Apple en 1997. Schiller a également parlé de jailbreaking, expliquant que les utilisateurs jailbreaker l’iPhone pour accéder à des applications tierces. Comme vous vous en doutez, Schiller n’a pas décrit le jailbreak sous un bon jour, affirmant que le processus entraînait souvent des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité et une instabilité générale.

Schiller a également témoigné sur l’introduction du SDK iPhone et de l’App Store en 2008, les raisons de la décision d’Apple d’ouvrir l’iPhone à des développeurs tiers, et plus encore. Schiller a également expliqué pourquoi Apple avait choisi de laisser les développeurs choisir leurs propres prix pour les applications, par opposition à un modèle à prix unique similaire à celui utilisé dans l’iTunes Store.

