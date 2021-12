Phil Soussan essaie de ‘Channel Jimmy Bain’ tout en interprétant des chansons de Dio avec Last In Line

Pendant le tournage d’un nouveau message vidéo sur Camée, bassiste de renom Phil Soussan (ex-OZZY OSBOURNE) a parlé de ce que cela a été de rejoindre DERNIER EN LIGNE en 2016 suite au décès du bassiste original du groupe Jimmy Bain. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Jimmy était un très bon ami à moi. C’est presque ironique que je finisse par jouer dans DERNIER EN LIGNE et une sorte de couverture pour lui en quelque sorte. Je rends hommage à ses chansons. j’essaye de canaliser Jimmy sur le DIO chansons que nous jouons, j’essaie de faire ce qu’il fait, et j’essaie aussi d’imaginer ce qu’il ferait sur l’autre matériel tout en étant capable de le faire dans ma propre timonerie. C’est dur. Vous voulez apporter votre propre touche aux choses, mais vous voulez aussi rendre hommage à l’ADN préexistant de l’original DIO bande. Donc je pense que c’est ce que j’essaie de faire. »

Formé en 2012 par bain, le batteur Vinny Appice et guitariste Viviane Campbell – Ronnie James Dioles co-conspirateurs et co-auteurs de la « Saint plongeur », « Dernier en ligne » et « Sacre Coeur » albums — DERNIER EN LIGNEl’intention initiale était de célébrer Ronnie James Diopremiers travaux en réunissant les membres de l’original DIO s’aligner. Après avoir joué des spectacles qui comportaient une setlist composée exclusivement de matériel des trois premiers DIO albums, le groupe a décidé d’aller de l’avant et de créer une nouvelle musique dans la même veine.

DERNIER EN LIGNEle premier album de, « Couronne lourde », a été libéré en février 2016, atterrissant au n ° 1 sur Panneau d’affichageGraphique Heatseekers de . Initialement, la libération avait été précédée d’une tragédie lorsque bain décédé subitement à l’âge de 68 ans le 23 janvier 2016. DERNIER EN LIGNE, honorant ce qu’ils savaient être bainle souhait de garder le groupe en mouvement, amené Soussan et engagé dans une tournée soutenue pour soutenir l’album avant de commencer à travailler sur la sortie de suivi, 2019’s « Je-je ».

En juin dernier, Soussan a parlé à Metal-Net.com de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour DERNIER EN LIGNEle troisième album de. Le LP est provisoirement attendu en 2022 via un label qui n’a pas encore été divulgué.

« J’ai été très motivant avec le groupe », Phil mentionné. « J’essaie de faire avancer les choses. Nous voulions travailler sur différents aspects [during the pandemic]. Et nous devions également nous efforcer d’obtenir un nouveau contrat d’enregistrement – ​​nous changions de label – donc c’est quelque chose que nous sommes en train de faire, et nous nous rapprochons maintenant. Mais une partie de cela consistait à écrire un troisième disque. Nous avons donc travaillé dur pour essayer d’écrire un troisième disque et même enregistrer ce troisième disque alors que nous étions dans différents endroits à travers le monde. Et, évidemment, ce groupe fonctionne comme une unité dans tous les sens du terme, donc c’est un vrai handicap de ne pas pouvoir être dans la même pièce que tout le monde et d’essayer d’y arriver. »

En février, Appice a dit à Metal From The Inside que l’ancien DOKKEN et courant ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, qui a produit les deux « Je-je » et « Couronne lourde », n’est pas impliqué dans le prochain DERNIER EN LIGNE album. « Nous avons fait un changement », a-t-il déclaré. « En fait, le gars qui a mixé le dernier disque, Chris Collier – il est super; il travaille avec KORN — il a enregistré ce disque. Et nous le produisons en quelque sorte nous-mêmes, entre nous tous.

« Jeff c’est super — Jeff‘est un grand producteur, et [he has] d’excellentes idées et des trucs, mais nous avons juste senti que nous pourrions probablement faire ce que nous voulons faire maintenant que nous sommes un groupe, nous avons été sur la route, et nous savons ce que nous voulons entendre », a-t-il expliqué. « Mais ça arrive très bien. Le truc a l’air fantastique.

« Et oui, j’ai traversé beaucoup de choses avec Jeff Pilson. Je le connais depuis des années. C’est un gars super. Il est comme mon frère. »

Toujours en février, Soussan a déclaré au podcast « Pat’s Soundbytes Unplugged » la direction musicale du nouveau DERNIER EN LIGNE matériel : « Les chansons sont une autre progression du dernier album — la différence entre « Couronne lourde » et ‘je-je’, et maintenant ‘je-je’ et quel que soit le nom de ce prochain album ; d’ailleurs on ne sait pas encore. Mais il a définitivement évolué encore plus; c’est encore plus en évolution, mais nous essayons toujours de garder les caractéristiques de DERNIER EN LIGNE là. Je veux dire, tu ne peux pas secouer ces choses – tu ne peux pas secouer Vinnyc’est du tambour, tu ne peux pas trembler Vivianejoue. Et j’aimerais dire la même chose à propos de moi, et, bien sûr, André. »

Certaines des premières sessions d’enregistrement pour DERNIER EN LIGNEle troisième album de s’est déroulé en janvier 2020 à Steak House studio à North Hollywood, Californie.



