Phil Soussan établit un record: “ Je n’ai jamais poursuivi ” Ozzy Osbourne

Bassiste Phil Soussan, qui a joué sur Ozzy Osbournede “Le péché ultime” album et a été crédité de la co-écriture de l’un des Ozzyles plus grands succès de “Une balle dans l’obscurité”, a discuté de sa décision de partir Osbournedu groupe lors d’une récente apparition sur “Les cinq comptes” émission de radio. Interrogé sur la “bizarrerie” qui s’est produite entre lui et Ozzyle camp après sa sortie du groupe, Phil dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Permettez-moi de clarifier cela une fois pour toutes. Il n’y avait pas tellement de bizarrerie qui se passait. Je pense que ce qui s’est passé, c’est que j’étais dans une position où je n’ai pas pu conclure l’accord que je voulais. Je voulais pour faire certaines choses; je voulais conclure un certain type d’accord. Et bravo à Sharon [Ozzy‘s wife and manager]. Écoutez, elle nous a essentiellement présenté cela d’une manière très simple. Nous étions là et nous étions embauchés pour faire de notre mieux – le meilleur travail que nous pouvions faire pour faire Ozzy son et paraître aussi bien qu’il le pourrait. Et nous savions aussi que si nous n’étions pas d’accord avec cette situation, il y a probablement trois douzaines de personnes qui attendent dans les coulisses et qui viendraient volontiers faire ce que nous faisions.

Il a poursuivi: “Je suis arrivé à un point où je devais écrire plus de chansons, et je voulais en quelque sorte stimuler ma publication et tout le reste, et pour une raison quelconque, je n’ai pas été en mesure de conclure un accord acceptable. avec Sharon, et je ne pouvais pas vraiment obtenir la même offre que je voulais. Et pour le moment, je viens de dire: «Il est temps pour moi de passer à autre chose. Et ce fut une décision difficile – vous quittez le plus grand groupe du pays. Mais j’ai dit: ‘Vous savez quoi? J’ai tout fait une fois. J’ai fait un tour, un tour, un ceci, un cela, et je me suis laissé aller et voir ce qui se passe. Et je suis parti. Et je pense qu’elle a peut-être été un peu contrariée par ça, par le fait que je sois parti. Mais pour une raison ou une autre, nous avons eu des problèmes de comptabilité. Donc, tout à coup, j’avais du mal à être payé, et mes comptables ont fait des allers-retours à plusieurs reprises. Et tout cela a finalement été résolu. C’était juste une question de paiement – c’était, comme, des retards de paiement, etc. Et je ne sais pas quelle était la motivation, ou quoi que ce soit, ou s’il y avait même une motivation – peut-être que c’était juste “ hors de vue, hors de l’esprit ” – mais une fois que je n’étais pas dans le groupe, les gens n’étaient plus ne saute pas pour prendre mon appel sur des choses comme ça. Alors ça a été résolu, et ça a été résolu probablement en 1992 ou 1993. Et depuis lors, tout va bien. “

Soussan a poursuivi en disant qu’il avait entendu “des histoires vraiment étranges” sur les raisons pour lesquelles il était supposé être parti Ozzydu groupe, y compris qu’il avait intenté une action en justice Osbourne sur les redevances impayées. Il a précisé: “On m’a demandé de me joindre à un procès qui [former Ozzy bassist] Bob Daisley avait, mais je n’ai jamais joint ce procès; Je n’avais aucune raison de poursuivre qui que ce soit. je pense Bob et Lee [Kerslake, former Ozzy drummer] eu des problèmes qui se passaient, mais quand ils m’ont appelé, je viens de dire la même chose que je viens de vous dire. J’ai dit: ‘Pourquoi voudrais-je faire ça?’ C’était donc ça. Mais tout d’un coup, vous entendez ces histoires que nous étions au tribunal. Nous ne sommes jamais allés au tribunal. Je n’ai jamais poursuivi personne. “

“Le péché ultime” a atteint la 6e place du classement Billboard 200 et a été certifié platine aux États-Unis le 14 mai 1986 par le RIAA et et double platine en octobre 1994. C’était la suite de “Aboyer à la lune”, qui était le premier Ozzy album à présenter Jake E. Lee à la guitare après la mort tragique de Randy Rhoads.

Les séances d’écriture pour “Le péché ultime” étaient par des désaccords sur l’écriture de chansons, avec Jake, qui a affirmé qu’il avait été trompé sur les crédits qu’il méritait sur “Aboyer à la lune”, racontant plus tard Rock classique ultime qu’il a exigé un contrat révisé avant d’accepter de contribuer. Daisley a été licencié lors de la réalisation du LP et Soussan a été amené comme son remplaçant. Ozzy invité plus tard Daisley revenir pour aider à l’écriture lyrique, qui Bob avait assumé l’essentiel depuis le début de la carrière solo du chanteur.

Il y a deux ans, Ozzy dit que “Le péché ultime” était son album le moins préféré qu’il ait jamais sorti en tant qu’artiste solo. Bien qu’il soit actuellement épuisé physiquement (mais disponible sur les services de streaming), le LP de 1986 a été certifié double platine. “[Producer] Ron Nevison n’a pas vraiment fait un excellent travail de production, ” Ozzy dit Rolling Stone. “Les chansons n’étaient pas mauvaises; elles étaient juste étranges. Tout semblait et sonnait de la même manière. Il n’y avait pas d’imagination. S’il y avait un album que j’aimerais remixer et faire mieux, ce serait ‘Le péché ultime’. “

Daisley, qui est crédité de toutes les paroles sur “Le péché ultime” Excepté “Une balle dans l’obscurité” (qui est crédité à Soussan et Osbourne), a déclaré plus tard qu’il était également fortement impliqué dans l’écriture musicale sur le LP.

“J’ai écrit l’album avec Jake et alors Ozzy Et je me suis disputé et il m’a viré et il allait tirer Jake aussi, “expliqua-t-il dans une interview.” Je n’ai jamais été un homme “oui”. Alors quelques semaines plus tard, il m’a appelé et il avait Phil Soussan à la basse mais j’avais déjà écrit beaucoup de musique avec Jake, alors ils savaient qu’ils devaient de toute façon me créditer sur les chansons, alors je suppose qu’il a pensé qu’il pourrait aussi bien en avoir pour son argent et m’a demandé de revenir et d’écrire les paroles aussi. J’ai fait ça comme une sorte de travail rémunéré. Je l’écris, tu me paies et tu le prends et c’est parti. J’ai donc passé quelques semaines à écrire les paroles de l’album entier. Puis ils l’ont enregistré. D’une certaine manière, je suis content de ne pas être sur cet album. C’est le seul album que je n’aimais pas vraiment. ”