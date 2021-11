Phil Spencer de Microsoft « évalue sa relation » avec Activision

Le patron de Xbox, Phil Spencer, se joint à la consternation de l’industrie face à la réponse d’Activision Blizzard aux allégations d’inconduite sexuelle, a rapporté Bloomberg jeudi.

Dans un e-mail interne à Microsoft obtenu par Bloomberg, Spencer a déclaré qu’il « évaluait tous les aspects de notre relation avec Activision Blizzard et procédait à des ajustements proactifs continus ». De plus, Spencer a déclaré qu’il était « dérangé et profondément troublé par les événements et actions horribles » d’Activision Blizzard.

Spencer fait référence à l’article du Wall Street Journal sur le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui serait bien au courant des rapports d’abus et de harcèlement dans l’entreprise, mais ne l’a pas signalé à son conseil d’administration. Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a également été « choqué » par la situation.

RUPTURE: Le patron de Xbox, Phil Spencer, a rejoint le chœur des professionnels du secteur critiquant Activision Blizzard, déclarant au personnel dans un e-mail obtenu par Bloomberg que Xbox « évalue tous les aspects de notre relation » avec l’éditeur en difficulté https://t.co/zEK5MZ7je6 – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 novembre 2021

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a reçu une déclaration d’un porte-parole d’Activision Blizzard à la suite des critiques de Spencer et Ryan.

« Nous respectons tous les commentaires de nos précieux partenaires », a déclaré le porte-parole. « Nous nous engageons à faire en sorte que notre culture et notre lieu de travail soient sûrs, diversifiés et inclusifs. »

La pression continue de monter sur Activision Blizzard. Jeudi, plus de 500 employés de l’entreprise ont signé une pétition appelant à la démission de Bobby Kotick.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 articles les plus étranges de la marchandise liée aux jeux vidéo