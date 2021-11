Phil Spencer laisse de nouveau entendre que The Elder Scrolls 6 ne viendra pas sur PS5

Xbox le patron Phil Spencer a, une fois de plus, laissé entendre que Bethesda The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité de la console Xbox. Chaque fois qu’il se lance, c’est.

Dans une interview avec British GQ, le patron de Xbox, Phil Spencer, a exposé ses réflexions sur The Elder Scrolls 6 et sa place au sein de l’écosystème Xbox au sens large – confirmant apparemment une fois de plus que le suivi lointain de Skyrim de Bethesda ne viendra pas sur PS5.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, comme je crois fondamentalement que toutes les plates-formes peuvent continuer à se développer », a déclaré Spencer à GQ. « Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls 6. Ce serait vrai quand je pense à l’un de nos franchisés. »

Cela ne devrait cependant pas vraiment surprendre : en novembre 2020, le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, a déclaré que Microsoft aimerait que les prochains jeux de Bethesda soient « soit les premiers, soit les meilleurs ou les meilleurs » sur les plates-formes Xbox, suivi de Spencer décrivant l’avenir. Les titres Bethesda seront en effet exclusifs aux « plateformes sur lesquelles Game Pass existe ».

Cet accent sur Game Pass fait également une apparition dans la récente interview de GQ: Spencer, à un moment donné, note qu' »avant [Game Pass] vous voudrez peut-être créer ce jeu, puis vous assisterez à de nombreuses réunions de prévision des ventes et vous direz : « Eh bien, je ne sais pas si nous pouvons faire ce jeu ». Game Pass ouvre le canevas créatif à de nombreux autres types de jeux qui ne trouveront peut-être pas de public autrement. »

Nous en savons très peu sur le RPG fantastique pour le moment, seulement quelques extraits vagues et de haut niveau: il est conçu pour être joué pendant une décennie ou plus, et le travail sur le projet ne démarre pas correctement tant que Starfield n’est pas à la porte (ce qui devrait être, au moins, en novembre 2022).

Bethesda sait qu’il y a un énorme écart entre le titre précédent d’Elder Scrolls, Skyrim, et ce nouveau projet – mais bien que cet écart entre les jeux « n’est pas une bonne chose », Starfield était un projet « maintenant ou jamais ».

Si vous êtes impatient de votre dose de fantaisie Bethesda en attendant, il y a toujours l’édition anniversaire de Skyrim pour vous divertir.