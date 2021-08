Phil Spencer laisse entendre que Steam Deck pourrait être la Xbox portable de nos rêves

Valve a dévoilé son ambitieux PC portable il y a quelques semaines, et le Steam Deck a fait tourner bien des têtes. L’attrait du Steam Deck est certainement compréhensible, compte tenu du succès massif du Switch. L’ordinateur de poche de Valve ne sera peut-être pas en mesure d’exécuter des jeux Nintendo, mais il fera quelque chose que le commutateur ne peut pas faire. Il offrira aux joueurs un accès au type de performances dont la Switch ne peut que rêver. La console exécutera tous les jeux sur Steam et pratiquement tous les jeux pouvant s’exécuter sur un PC Windows. Le Steam Deck ressemble au PC de jeu portable que nous avons toujours voulu. Et Phil Spencer de Microsoft vient de confirmer que l’ordinateur de poche peut également exécuter des jeux Xbox via xCloud.

Le patron de Xbox a mis la main sur un Steam Deck tôt, tweetant qu’il avait déjà essayé divers jeux dessus. “Après avoir eu le mien la majeure partie de la semaine, je peux dire que c’est un très bon appareil”, a déclaré Spencer. « Jeux avec moi en déplacement, taille de l’écran, commandes [are] tout est génial. Jouer à Halo et à Age fait du bien, xCloud fonctionne bien. Félicitations, équipe SD.

Spencer préférerait probablement vendre aux joueurs l’une des nouvelles consoles Xbox plutôt que de louer le Steam Deck, mais Microsoft a clairement indiqué qu’il souhaitait que les joueurs jouent à leurs jeux sur autant d’appareils que possible. À partir de 399,99 $, le Steam Deck le moins cher est toujours plus cher que la Xbox Series S à 299,99 $. Les deux versions Steam Deck avec un stockage plus rapide (529 $ et 649 $) sont plus chères que la Xbox Series X à 499,99 $. Mais l’ordinateur de poche Steam peut être utilisé n’importe où , ce qui est tout un argument de vente.

Le support Xbox de Steam Deck ne devrait pas être une surprise

La fin de partie de Microsoft ne se vend pas nécessairement plus que la Switch ou la PS5. La société a des plans ambitieux de jeux en nuage. En d’autres termes, il peut bénéficier de tout appareil pouvant exécuter un navigateur Internet. Et xCloud fonctionnera à peu près sur n’importe quel appareil, même l’iPhone et l’iPad d’Apple.

Le Steam Deck est un PC de poche qui exécute Linux ou Windows 10. Valve teste déjà Windows 11 également. C’est au joueur de décider quel système d’exploitation installer. Dans les deux cas, le Steam Deck ne devrait avoir aucun problème à exécuter des jeux xCloud.

Mis à part les commentaires de Spencer, l’installation de Windows 11 sur l’appareil vous donnera accès au Microsoft Store et à l’application Xbox. Comme le souligne IGN, vous avez également accès à Uplay d’Ubisoft et à Origin d’EA. Avec tout cela à l’esprit, le Steam Deck pourrait facilement devenir la Xbox portable que Microsoft n’a jamais eu le temps de créer. Et c’est en plus de tous les jeux PC qu’il peut exécuter.

Les inscriptions en précommande ont commencé juste après l’annonce du lancement surprise, et Valve a immédiatement vendu des unités Steam Deck pour 2021. Les acheteurs en retard devront attendre la seconde moitié de 2022 pour mettre la main sur un Steam Deck, en supposant qu’ils conservent leurs précommandes.

