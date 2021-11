The Elder Scrolls V : Skyrim sur Nintendo Switch (Image : Nintendo)

Bethesda, vous vous en souvenez peut-être, a été officiellement rachetée par Microsoft en début d’année pour la somme de 7,5 milliards de dollars. Cela a naturellement soulevé de nombreuses inquiétudes quant à l’avenir des jeux Bethesda sur d’autres plateformes, comme les systèmes Nintendo.

Alors que nous avions déjà entendu comment les futurs titres Bethesda seraient « là où Game Pass existe » et que « certains » nouveaux titres Bethesda seraient probablement exclusifs à Xbox et PC, dans une nouvelle interview avec GQ centrée sur le 20e anniversaire de Xbox, les questions ont encore une fois a surgi à propos de l’exclusivité possible de The Elder Scrolls 6.

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a apparemment confirmé cette exclusivité (encore une fois) – expliquant qu’il ne s’agissait pas de « punir » d’autres plateformes. Il s’agit plutôt d’apporter le « package complet complet » – avec des services comme Game Pass et Live, qui n’est apparemment possible que sur Xbox.

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, comme je crois fondamentalement que toutes les plates-formes peuvent continuer à se développer. Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls VI. Ce serait vrai quand je pense à l’une de nos franchises.

Les futures versions d’Elder Scrolls sur d’autres plates-formes (telles que les systèmes de Nintendo) ne sont pas très belles en ce moment. Mais bon, au moins on a The Elder Scrolls V: Skyrim – même si nous avons raté le contenu du récent anniversaire. La sortie anniversaire d’id Software, tremblement de terre, était le dernier titre publié par Bethesda à être lancé sur le système hybride de Nintendo.

