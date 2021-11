Phil Spencer pense que l’émulation légale est vitale pour la préservation des jeux

Phil Spencer espère que l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo pourra s’améliorer dans la préservation des anciens titres, a rapporté Axios mercredi.

Le jeu a toujours eu du mal à rendre les jeux plus anciens jouables sur les consoles modernes. Il y a bien sûr de nombreuses raisons à cela, mais cela se résume souvent aux difficultés d’émuler l’ancien matériel. Indépendamment de la logistique, Phil Spencer souhaite que tout le monde s’améliore dans la préservation des jeux.

« Mon espoir (et je pense que je dois le présenter de cette façon à partir de maintenant) est qu’en tant qu’industrie, nous travaillerions sur une émulation légale qui permettrait au matériel moderne d’exécuter n’importe quel exécutable plus ancien (dans des limites raisonnables) permettant à quelqu’un de jouer à n’importe quel jeu. » Spencer a dit via Axios. « Je pense qu’en fin de compte, si nous disions: » Hé, tout le monde devrait pouvoir acheter n’importe quel jeu, ou posséder n’importe quel jeu et continuer à jouer « , cela semble être une grande étoile du Nord pour nous en tant qu’industrie. »

L’une des meilleures époques du jeu #Xbox20 pic.twitter.com/Czh5qvH8oq – Xbox (@Xbox) 17 novembre 2021

« Je pense que nous pouvons apprendre de l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici grâce à la création », a déclaré Spencer via Axios. « J’aime ça en musique. J’adore ça dans les films et à la télévision, et il y a des raisons positives pour que le jeu veuille suivre.

Spencer peut soutenir ces ambitions avec le programme de compatibilité descendante de Xbox, qui a récemment ajouté 76 jeux Xbox et Xbox 360 originaux à sa bibliothèque. Toute excuse pour rendre 50 Cent: Blood on the Sand accessible à un large public est bonne dans mon livre.

Cependant, le responsable Xbox n’aime pas trop les jeux NFT en l’état.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

