Phil Taylor devrait faire le retour des fléchettes en 2022 lors d’un événement étoilé mettant en vedette John Part, Martin ‘Wolfie’ Adams et Andy ‘The Viking’ Fordham

On s’attend à ce que Phil Taylor sorte de sa retraite l’année prochaine et participe au premier championnat du monde senior de fléchettes.

Le champion du monde à 16 reprises a quitté le circuit PDC en 2018, mais devrait se terminer quatre ans loin du sport lors du tout nouvel événement.

Taylor est l’un des plus grands lanceurs du sport

Taylor, 61 ans, est le titre de titre parmi plusieurs anciens champions invités à participer, dont Martin ‘Wolfie’ Adams, Andy ‘The Viking’ Fordham, John Lowe, Bob Anderson, Richie Burnett, Keith Deller, Dennis Priestley, John Part et Les Wallace.

« The Power » amènera certainement les fans à regarder et à se remémorer ses jours de gloire, ayant dominé le sport entre 1990 et 2013.

Les fans pourront voir The Power de retour en action

Il est entendu que le Championnat du monde de fléchettes senior aura lieu à Londres au début de l’année prochaine, destiné aux joueurs de 50 ans et plus, avec 25 000 £ offerts au gagnant.

Des stars vétérans, telles que Gary Anderson et Peter Wright, ne participeront pas en raison de la nature de leurs contrats PDC actuels.

La dernière apparition de Taylor a eu lieu lors de la finale mondiale 2018, où il a été battu 7-2 par Rob Cross.