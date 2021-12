Phil Thompson dit qu’un « excellent » joueur de 25 ans ne quittera pas Anfield

Photo par AMA/Corbis via .

S’adressant à Off The Ball, Phil Thompson a parlé de l’attaquant en forme de Liverpool Diogo Jota et de son avenir.

L’ancien as des Wolves a été incroyable ces derniers temps. Il est l’un des meilleurs buteurs de la Premier League et il est dans une forme scintillante.

Cependant, malgré sa récente course incroyable pour Liverpool, l’hôte d’Off The Ball a suggéré qu’il pourrait bien chercher à déménager ailleurs pour trouver un club où il sera le premier choix incontesté et l’homme principal.

Heureusement, Thompson pense que c’est quelque chose dont les supporters de Liverpool n’ont pas à s’inquiéter.

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Jota ?

Thompson dit que Jota ne quittera pas Liverpool, affirmant qu’il est l’héritier du trône du célèbre trio de tête des Reds.

« C’est un bon débat, c’est quelque chose dont les fans de Liverpool ne devraient pas s’inquiéter. Je ne sais pas si vous essayez de dire qu’il essaiera d’aller dans de nouveaux pâturages s’il ne joue pas, je pense qu’il est plus qu’heureux. Vous avez Sadio, vous avez Mo et vous avez Bobby, ils ont tous près de la trentaine et c’est lui qui relève la garde. Je pense que Diogo est plus qu’heureux là-bas, et ses performances ont été excellentes », a déclaré Thompson.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Pourquoi partirait-il ?

Thompson a tout à fait raison à propos de Jota, pourquoi quitterait-il Liverpool ?

Oui, il doit tourner avec Roberto Firmino, et oui, Mohamed Salah reçoit la plupart des éloges, mais il joue dans un système qui lui convient et il a marqué des sacs de buts.

N’oublions pas que Jota n’était pas une superstar avant que Liverpool ne le signe. C’était un bon ailier des Wolves, mais il n’avait jamais atteint les deux chiffres en Premier League en termes de buts.

Maintenant, cependant, il est sur la bonne voie pour 20 buts en championnat ce trimestre, et il n’y a aucune raison pour lui de penser à jouer ailleurs.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

